Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее времяАиФ Санкт-Петербург 05:55
Осужденные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время. Об этом рассказал адвокат Андрей Ромашов изданию «Спорт-Экспресс».
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Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.Спорт-Экспресс03:29
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Футбол
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