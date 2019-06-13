Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО, если попадут в колониюСпорт день за днем 05:32

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.

с чего всё началось

Андрей Ромашов, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, рассказал, что в случае отправки в колонию общего режима игрок не сможет получить условно-досрочное освобождение.

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