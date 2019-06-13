Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДОСпорт-Экспресс 03:29

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.

с чего всё началось

Где есть, туда и направляют. (Арман Мкртчян) 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Экономика В МИД рассказали об увеличении количества российских туристов в Грузии Количество российских путешественников в Грузии в 2019 году, судя по текущей статистике, превысит показатель 2018 года, составивший 1,5 миллиона человек.

Политика Трамп заявил о неготовности США и Ирана заключить соглашение Президент США Дональд Трамп заявил, что ни Вашингтон, ни Тегеран не готовы к заключению нового соглашения.

Общество В России могут появиться спецмагазины по продаже алкоголя и табака Министерство здравоохранения России поддержало идею создания специализированных магазинов, которые будут продавать спиртную и табачную продукцию.

Шоу-бизнес В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.

Общество Политолог ВШЭ, изучавшая сторонников Навального, сообщила об увольнении из-за давления Сотрудник Лаборатории сравнительных социальных исследований ВШЭ Елена Сироткина на своей странице в социальной сети Facebook сообщила об увольнении из-за давления со стороны проректора Валерии Касамары, которая участвует в выборах в Московскую городскую думу и, вероятно, будет соперничать с соратником оппозиционера Алексея Навального Ильей Яшиным.

Происшествия ППГХО за 2018 год получил рекордный убыток в 4,4 млрд руб Приаргунское производственное горно-химическое объединение за 2018 год получило убыток в 4,37 миллиарда рублей; он значительно превышает убытки начала 2010-х годов, спровоцировавшие массовые сокращения.

Политика Экс-депутат рады рассказал о последствиях блокады Крыма для Украины Херсонской области Украины грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, которую ввел Киев.

Происшествия Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области Жена бывшего вратаря хоккейного клуба СКА Максима Соколова убита в Ленинградской области.

Происшествия Норвежские власти порекомендовали судам не заходить в иранские воды Директорат морского транспорта Норвегии рекомендовал владельцам судов не допускать приближения судов к территориальным водам Ирана после, того как норвежские танкеры были атакованы в среду и четверг, сообщается на сайте директората.

Происшествия На одном из танкеров в Оманском заливе нашли неразорвавшуюся мину Американские военные моряки обнаружили на корпусе пострадавшего в Оманском заливе танкера Kokuka Courageous несработавшую мину.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Происшествия Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Бывшему чиновнику вменяют убийство своей знакомой, зампредседателя Общественной палаты Раменского района Подмосковья Евгении Исаенковой.

Общество В работе Instagram произошел сбой Пользователи по всему миру жалуются на перебои в работе приложения Instagram, следует из данных Downdetector, отслеживающего сбои в работе разных сайтов.

Экономика Голикова предложила новый вид социального страхования Вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести в России новый вид социального страхования, передает РБК.

Общество В ГД внесли проект о штрафе за повторный отказ от фильтрации контента В случае, если поисковик повторно откажется от подключения к реестру запрещенной информации, а также если не начнет фильтрацию запрещенного контента, депутаты предлагают установить штрафы для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, для юрлиц - от 1,5 миллиона рублей до 5 миллионов.

Наука Физиками предложен альтернативный кандидат на звание темной материи Ученые и исследователи предложили очередного кандидата на роль темной материи, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.

Общество СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».

Экономика В ДНР и ЛНР повысят пенсии и зарплаты бюджетникам С 1 июля в ДНР и ЛНР увеличат зарплаты сотрудников бюджетной сферы и госслужащих на 35%, пенсии увеличат на 25%, пишет News.ru со ссылкой на местные СМИ.

Наука Единственная мутация превратила горький миндаль в сладкий Единственная мутация превратила горький миндаль в сладкий и стала ключевым фактором его одомашнивания.

Общество Минобрнауки с 2021 года планирует выдавать в ВУЗах электронные дипломы Российские высшие учебные заведения к 2021 году намерены организовать выдачу электронных дипломов, что, по мнению ведомства, должно позитивно отразиться на борьбе с фальсификацией документации, пишет издание «Московский Комсомолец».

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Авто Российские гиперкары установили новый рекорд скорости в дрифте Российские пилоты Сергей Кабаргин и Аркадий Цареградцев побили прежний рекорд скорости во время парного дрифта - машины разогнались до 246 км/ч.