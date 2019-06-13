Футбол
Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДОСпорт-Экспресс 03:29
Где есть, туда и направляют. (Арман Мкртчян) 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Александра Кокорина и его брата Кирилла к заключению в колонии общего режима на 1 год и 6 месяцев, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и детского футбольного тренера Александра Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.
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с чего всё началось
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.Спорт-Экспресс03:29
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