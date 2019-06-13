Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДОRT на русском 04:24

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.

с чего всё началось

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.

Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДО

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