Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти на свободу по УДОRT на русском 04:24

Адвокат футболиста Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал, что и его клиент, и Павел Мамаев не смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение (УДО) в случае отправки в колонию общего режима.
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Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов рассказал о ситуации с подачей жалобы в ЕСПЧ. Также он сообщил, что после этапирования футболист не сможет получить условно-досрочное освобождение.
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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