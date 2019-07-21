Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК 09:07
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить50
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 11:29, Вашингтон
Политика
Эксперт прокомментировал слова Зеленского о будущем премьере Украины
Политолог Юрий Светов оценил заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, какими качествам должен обладать будущий премьер-министр.
Обновлено в 08:57
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщения о смерти Бердымухамедова
Представители посольства Туркменистана в России опровергли сообщения СМИ о смерти лидера республики Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 11:09
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Политика
Эксперты: явка избирателей на выборах в Раду самая низкая с 2012 года
Явка на внеочередных выборах в Верховную раду, которые проходят в воскресенье на Украине, является самой низкой с 2012 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Свердловской области пропали две девочки
В Свердловской области без вести пропали две девочки трёх и 14 лет.
Обновлено в 10:55
Экономика
Американский ритейл уходит в онлайн
Закрытия физических магазинов связаны либо с банкротством компаний, либо с желанием ритейлеров затянуть пояса и сократить расходы, уйдя в онлайн-торговлю.
Обновлено в 09:04
Авто
Новый Chevrolet Corvette, коробка передач для гибридов и Mercedes-AMG GLC 43: главное за неделю
Всё только самое интересное: отказ Mercedes-Benz от пикапа X-класса, обновлённый Mercedes-AMG GLC 43, долгожданный Chevrolet Corvette С8, будущий Mitsubishi Pajero Sport и коробка передач для гибридов Hyundai.
Обновлено в 11:00
Политика
Вашингтону предложили замену санкциям против СП-2
Шугарт считает "иронией" то, что вопрос о введении санкций против участников "Северного потока — 2" решается как раз тогда, когда министр энергетики США Рик Перри находится в Европе и продвигает там экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено в 11:08
Политика
На Украине на избирательном участке использовали кастрюлю вместо сейфа
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины вместо сейфа пытались использовать опечатанную кастрюлю с надписью «сейф».
Обновлено в 10:43
Наука
Ученые рассказали о простом способе хорошо выспаться
Обновлено в 07:28
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Политика
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Футбол
Сборная России по пляжному футболу выиграла у Германии в отборе на ЧМ
Квалификационный турнир проходит в эти дни в Москве. Российские пляжники смогли обыграть Германию со счетом 6:2.
Обновлено 19 июля в 15:18
Политика
Порошенко на выборах в Раду призвал остановить «российский реванш»
Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что на внеочередных выборах в Верховную раду поддержал партию, способную "остановить российский реванш".
Обновлено в 08:11
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети
Первое фото младшей дочери Константина Хабенского появилось в Сети Актер проводит отпуск с семьей.
Обновлено в 09:47
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Происшествия
В Петербурге из-за неисправности произошла задержка «Сапсанов»
Высокоскоростные поезда "Сапсан", следующие из Петербурга в московском направлении, отправляются с задержкой.
Обновлено в 08:02
Общество
British Airways и Lufthansa приостановили полеты в Каир
Авиакомпании British Airways и Lufthansa объявили о приостановке полетов в Каир из соображений безопасности.
Обновлено в 03:37
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Кино
90 лет со дня рождения Петра Щербакова
90 лет назад родился советский актер театра и кино Петр Щербаков. Будущий артист появился на свет в Калужской губернии.
Обновлено в 04:44
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Транспорт
В московских аэропортах задержали и отменили более 30 рейсов
В столичных аэропортах задержали или отменили 33 рейса, следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Музыка
Джейсон Деруло провел вечер в клубе в клипе «Mamacita»
Обновлено в 09:41
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23