Спорт
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК 09:07
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
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Играют под надзором сотрудников ФСИН.Вести.Ru07:16
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Политика
Зеленский рассказал о качествах будущего премьера Рады
Обновлено в 09:20
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках маленькую дочь.
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Происшествия
Дипломаты рассказали о состоянии экипажа задержанного Ираном танкера
Жизни и здоровью экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного Ираном, ничего не угрожает.
Обновлено в 09:00
Политика
Сторонник Зеленского разругался со старушкой на выборах
Старушка обвинила сторонника Зеленского в том, что он "играет под дудку России". Политик не согласился с ее словами.
Обновлено в 08:47
Политика
Кучма проголосовал на выборах в Раду
Бывший президент Украины Леонид Кучма отдал свой голос на внеочередных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 07:41
Религия
Верующие отмечают День Казанской иконы Божией Матери
В местном ряду иконостаса Елоховского собора находится чтимый список Казанской иконы Божией Матери.
Обновлено в 08:03
Футбол
Ростов — Спартак 2:2
После первого тайма счет равный – 1:1. На 23-й минуте мяч забил ростовчанин Хорен Байрамян.
Обновлено вчера в 15:20
Армия и оружие
Украина сорвала бессрочное перемирие в Донбассе
21 июля в 00 часов 01 минуту в Донбассе вступило в силу новое — бессрочное абсолютное — перемирие.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Марш в защиту ЛГБТ в польском Белостоке закончился беспорядками
«Марш равенства» в поддержку ЛГБТ в польском Белостоке на площади Независимого объединения студентов закончился уличными беспорядками в субботу, 20 июля.
Обновлено вчера в 16:11
Политика
Досрочные выборы в Раду стартовали на Украине
На Украине в воскресенье, 21 июля, стартовали парламентские выборы в Верховную раду, где избиратели выберут депутатов.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Зенит» на выезде сыграет с «Сочи» в рамках РПЛ
Обновлено в 02:48
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца.
Обновлено вчера в 11:03
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия
В Донбассе на мине подорвались два украинских силовика
Обновлено в 05:25
Армия и оружие
В ВСУ готовятся дать отпор войскам России в Чернобыле
Обновлено в 02:38
Политика
Кастрюлю вместо сейфа использовали на избирательном участке на Украине
На одном из избирательных участков в Кировоградской области Украины комиссия была вынуждена использовать кастрюлю вместо сейфа, сообщила в соцсетях местная жительница Валентина Стеценко.
Обновлено в 07:46
Политика
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов
Умер президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Обновлено в 09:14
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Общество
Мэр российского города пожаловался в прокуратуру на родителей детей-инвалидов
Обновлено в 09:07
Общество
Пляж открылся рядом с японской АЭС «Фукусима»
Рядом с АЭС вновь открыт для посетителей пляж. Об этом сообщило издание Japan Times. Пляж «Китайзуми» (Kitaizumi) открыт для посещения.
Обновлено вчера в 17:33
Происшествия
В Петербурге суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом в метро
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга постановил арестовать Фетулаха Гамдулаева, подозреваемого в нападении с ножом на двух пассажиров местного метро.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Отправление «Сапсанов» из Петербурга в Москву задержали из-за сбоя
Задержка в пути поездов пригородного и дальнего сообщения составляет от десяти минут до часа.
Обновлено в 07:39
Общество
В России 11 тысяч человек получают зарплату более 1 млн рублей в месяц
Зарплату более миллиона рублей в месяц в России получают 11 287 человек, что составляет менее 0,1% от общего числа наемных работников.
Обновлено 19 июля в 03:29
Армия и оружие
Фото секретного американского танка появились в Сети
Новейшая немецкая БМП превратилась в «бездонную бочку» В серийное производство танк будет запущен в 2026 году.
Обновлено в 04:12
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Политика
ФРГ: Евросоюз может обнулить пошлины на автомобили из США
Евросоюз готов снизить пошлины на ввоз автомобилей из США до нуля, заявил глава Министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Обновлено в 08:56
Футбол
«Урал» разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России
Футболисты екатеринбургского "Урала" разгромили на своем поле "Ахмат" в матче 2-го тура чемпионата России.
Обновлено в 09:07