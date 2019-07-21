Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК 09:07
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
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Армия и оружие
Израильский министр: Мы два года убиваем иранцев
В Израиле министр регионального сотрудничества, комментируя инцидент с задержанием Ираном британского танкера заявил, заявил, что Израиль является единственным государством, которое последние два года убивает иранцев.
Обновлено в 08:52
Экономика
Выживающая Россия: найден способ побороть тотальную бедность
Проблема бедности в нашей стране остается одной из самых острых, и не случайно майским указом поставлена задача сократить ее уровень к 2024 году в 2 раза.
Обновлено в 07:43
Наука
Женщины с диабетом на 47% чаще заболевают сердечной недостаточностью
В ходе исследования ученые из США выяснили, что страдающие от диабета женщины значительно чаще сталкиваются со смертельно опасной сердечной недостаточностью, если сравнивать с мужчинами.
Обновлено 19 июля в 07:30
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Политика
На Украине начались парламентские выборы
С утра на Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:20
Политика
Зеленский показал на видео состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 23:26
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Политика
Появилась запись переговоров КСИР с британским танкером
Опубликована запись переговоров экипажа задержанного Ираном британского танкера Stena Impero с представителем иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) и британским фрегатом HMS Montrose.
Обновлено в 10:13
Общество
На Сахалине уволили зампреда правительства за драку в кафе
Заместитель председателя правительства Сахалинской области Кирилл Подберезный был уволен со своей должности после драки в кафе Южно-Сахалинска.
Обновлено в 03:52
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено вчера в 11:12
Общество
Росстат посчитал количество россиян с зарплатой выше миллиона рублей
Самое большое количество работников с зарплатой свыше 1 млн руб. трудится в сфере торговли и ремонта транспорта — 1960 человек, это 0,1% всех сотрудников отрасли.
Обновлено 19 июля в 04:09
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Зеленский назвал качества будущего премьера Украины
Обновлено в 09:59
Армия и оружие
Су-30 готов был сбить американский военный самолёт
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Выборы в верхнюю палату парламента начались в Японии
Сообщается, что избрание новых членов правительства начались в воскресенье, 21 июля, в Японии.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Саммиты ШОС и БРИКС переносят из Челябинска в Петербург
Обновлено 19 июля в 14:09
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Обновлено в 06:55
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Boeing экстренно вернулся в Москву из-за пожара
Обновлено в 06:46
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Автомобиль провалился в промоину на федеральной трассе в Приамурье
Два человека получили серьезные травмы в результате необычного ДТП в Амурской области — легковой автомобиль провалился в яму на федеральной трассе Р-27 "Амур", сообщили в региональном управлении МЧС.
Обновлено в 04:03
Авто
Домашний фургон Mercedes-Benz Sprinter готов к производству
Построенный на новом шасси и презентованный публике на Караван-салоне 2017 года Mercedes-Benz Sprinter, с учетом различных мнений и предложений умельцев претерпел множество изменений, и спустя два года Hymer DuoCar S стал весьма привлекательным.
Обновлено в 04:27
Политика
Пушков ответил на обвинения в причастности России к захвату танкера
Член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков прокомментировал публикацию таблоида Sunday Mirror о причастности России к задержанию Ираном британского танкера Stena Impero.
Обновлено в 05:48