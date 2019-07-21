Футбол

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК 09:07

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
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