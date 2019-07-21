Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.

с чего всё началось

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

Экономика Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Авто Тюнинг-ателье Ferrada доработало Mercedes-AMG E63 S Главные изменения в Mercedes-AMG E63 S 2019 года выпуска произошли благодаря специалистам Ferrada в подкапотном пространстве машины.

Футбол «Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Происшествия Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.

Политика Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует лесть, поскольку «грош цена этим словам».

Происшествия Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.

Футбол «ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.

Кино Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара» Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.

Политика Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Происшествия В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.

Политика В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.

Происшествия Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.

Технологии ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.

Наука Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих Характерная особенность млекопитающих — способность жевать и сосать — появилась раньше них самих.

Армия и оружие Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки Всерьез за развитие торпедного оружия инженеры взялись в начале двадцатого века, когда военные флоты стали оснащаться броненосцами.

Политика Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина» Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".

Авто Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.

Политика Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.

Шоу-бизнес Объявлено о закрытии сериала «Воронины» Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.

Шоу-бизнес Инсайдер: Даша Жукова выйдет замуж за греческого миллионера Что касается прошлого брака Жуковой, то с Абрамовичем ей удалось сохранить хорошие отношения, отмечает инсайдер.