Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК 09:07
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.Вести.Ru07:16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 13:58, Вашингтон
Экономика
Орешкин заявил о «взрыве» проблемы закредитованности в 2021 году
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:30
Авто
Тюнинг-ателье Ferrada доработало Mercedes-AMG E63 S
Главные изменения в Mercedes-AMG E63 S 2019 года выпуска произошли благодаря специалистам Ferrada в подкапотном пространстве машины.
Обновлено в 00:08
Политика
Зеленский заявил о коалиции в Раде с партией «Голос» Вакарчука
Зеленский назвал победу на выборах своей партии "Слуга народа" большой ответственностью.
Обновлено в 13:27
Армия и оружие
В ЛНР назвали обстрел Первомайска провокацией перед перемирием
Обновлено вчера в 15:29
Политика
ЦИК Украины обнародовал данные о явке на выборах в Раду
Обновлено в 08:37
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты московского «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 11:33
Происшествия
Машина въехала в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке
Автомобиль въехал в толпу зрителей на соревнованиях по дрифту в Бишкеке, сообщили РИА Новости в Главном управлении обеспечения безопасности дорожного движения Киргизии.
Обновлено в 06:48
Политика
Президент Казахстана рассказал о своем отношении к лести
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что игнорирует лесть, поскольку «грош цена этим словам».
Обновлено в 13:09
Происшествия
Прокурор назвал убийство причиной смерти российского мальчика в Польше
Прокурор Варшавы Лукас Лапчиньский заявил, что пропавший пятилетний мальчик из России Давид Жуковский, тело которого обнаружили накануне, был убит.
Обновлено в 13:24
Футбол
«ОМОН избивал фанатов „Спартака“ без разбора». «Фратрия» назвала вопиющим инцидент в Ростове-на-Дону
Фанатское объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» выступило с заявлением по итогам матча 2-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова», который состоялся 20 июля в Ростове-на-Дону и завершился со счетом 2:2.
Обновлено в 12:28
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Политика
Политолог извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Происшествия
В Гонконге полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов
Полиция Гонконга в воскресенье применила слезоточивый газ и резиновые пули для разгона участников массовой акции протеста, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 11:32
Политика
В партии Зеленского выбрали спикера Верховной Рады
От партии «Слуга народа» выбрали главного претендента на пост председателя Верховной рады Украины. Им стал глава партии Дмитрий Разумков.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Технологии
ФСБ разрабатывала систему слежки за пользователями сети TOR
Оказалось, что ее сотрудники разрабатывали для ФСБ средства слежки за пользователями сети TOR и еще около 20 непубличных проектов, сообщает Би-би-си.
Обновлено вчера в 06:56
Футбол
Объявлен стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»
Стал известен стартовый состав сине-бело-голубых на матч второго тура Российской премьер-лиги.
Обновлено в 13:36
Единоборства
Два перелома ноги диагностированы у бойца Олейника
Обновлено в 11:41
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 09:15
Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Характерная особенность млекопитающих — способность жевать и сосать — появилась раньше них самих.
Обновлено вчера в 07:26
Армия и оружие
Невидимые убийцы. Какого оружия больше всего боятся моряки
Всерьез за развитие торпедного оружия инженеры взялись в начале двадцатого века, когда военные флоты стали оснащаться броненосцами.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Роман Ищенко: Одна длительная сложная операция всегда лучше для пациента, чем несколько малых
Симультанные (комбинированные) операции позволяют провести под одним наркозом несколько самостоятельных операций.
Обновлено в 13:43
Политика
Зеленский продемонстрировал плачевное состояние крейсера «Украина»
Президент Украины Владимир Зеленский показал ужасное состояние недостроенного ракетного крейсера "Украина".
Обновлено вчера в 22:31
Авто
Volkswagen Tayron установил абсолютный рекорд продаж
Новый среднеразмерный кроссовер Volkswagen Tayron в июне текущего года установил абсолютный рекорд по продажам.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Экзитпол: В Верховную раду Украины прошли пять партий
Согласно социологам, в Раду проходят пять партий. Большинство взяла партия «Слуга народа» президента Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено в 12:27
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Шоу-бизнес
Инсайдер: Даша Жукова выйдет замуж за греческого миллионера
Что касается прошлого брака Жуковой, то с Абрамовичем ей удалось сохранить хорошие отношения, отмечает инсайдер.
Обновлено в 13:07
Кино
Представлен тизер-трейлер сериала «Ведьмак»
Обновлено в 06:35
Общество
В Краснодаре затопило десятки улиц
В Краснодаре подтоплены 29 дворов и участков дорог из-за сильного дождя.
Обновлено в 13:09