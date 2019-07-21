Футбол
Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонииРБК 09:07
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».
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с чего всё началось
Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.Вести.Ru07:16
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