Справедливости ради далеко не в каждой российской колонии есть футбольная коробка. В белгородской колонии футбольное поле есть, конкретно на этом футбольном поле ежедневно по полтора часа проводит нападающий Кокорин и полузащитник Мамаев.

с чего всё началось

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев заявили, что пребывание в колонии является для них уроком. Об этом они сообщили в интервью телеканалу «Россия 1».

Кокорин и Мамаев назвали уроком пребывание в колонии

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