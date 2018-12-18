Происшествия
Кокорин и Мамаев назвали позором продление ареста
Кокорин и Мамаев назвали позором продление арестаИзвестия06:29
Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отреагировали на решение Мосгорсуда, который подтвердил законность продления их ареста. 18 декабря суд рассмотрел апелляции игроков, но не удовлетворил их. Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
Известия06:29
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663 человека отреагировали
Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.
— Павел Мамаев, российский футболистРИА Новости 05:20
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