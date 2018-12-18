Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.

Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отреагировали на решение Мосгорсуда, который подтвердил законность продления их ареста. 18 декабря суд рассмотрел апелляции игроков, но не удовлетворил их. Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года.

Происшествия Происшествия Судье по делу Кокорина и Мамаева поступили угрозы убийства

Происшествия Происшествия В Британии сняли с мели российский сухогруз Сухогруз мурманского морского пароходства "Кузьма Минин" сняли с мели у берегов Британии, свидетельствуют данные онлайн-портала по отслеживанию движения судов MarineTraffic.

Происшествия Происшествия Экс-главу «Правого сектора» во Львове нашли мертвым На Украине бывшего главу радикальной организации "Правого сектора" во Львовской области Игоря Коцюрубу нашли с перерезанным горлом в городе Червоноград, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Происшествия Дед Мороз умер на детском утреннике в Кемерове

Происшествия Происшествия Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга Самолет из Пхукета (Таиланд) совершил аварийную посадку в международном аэропорту Екатеринбурга Кольцово во вторник, 18 декабря.

Происшествия Происшествия На севере Москвы потушили возгорание на 100 «квадратах»

Происшествия Происшествия Суд признал виновным одного из напавших на школу в Перми В Перми суд вынес приговор одному из двух подростков, напавших 15 января на 127-ю городскую школу.

Происшествия Происшествия Следователь задержана в Самаре после получения 10 млн рублей взятки По подозрению в получении взятки в размере 10 млн рублей задержана руководительница отдела по расследованию преступлений в области экономики ГСУ ГУ МВД по Самарской области Вера Рабинович.

Происшествия Происшествия Верховный суд: опьянение не является отягчающим обстоятельством Алкоголь, наркотики или какие-либо психотропные вещества больше не могут однозначно считаться отягчающим обстоятельством, говорится в постановлении Верховного суда России.

Происшествия Происшествия В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в Дзержинском Пятеро пострадавших в ходе обрушения крыши ангара в подмосковном Дзержинском остаются в больнице, состояние четверых удовлетворительное, один находится в состоянии средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.

Происшествия Происшествия В Томске загорелся строительный торговый центр В Томске произошел пожар в торговом центре «Стройпарк». Об этом РБК сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Происшествия Происшествия В Калуге в мусорном баке нашли младенца

Происшествия Происшествия СК начал проверку по факту избиения московского школьника Московские следователи начали доследственную проверку обстоятельств драки в одной из столичных школ, в результате которой один из детей был доставлен с травмами в больницу.

Происшествия Происшествия Российского школьника вызвали на допрос за фото полицейского