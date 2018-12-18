Происшествия

Кокорин и Мамаев назвали позором продление ареста
Известия
06:29

Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев и форвард «Зенита» Александр Кокорин отреагировали на решение Мосгорсуда, который подтвердил законность продления их ареста. 18 декабря суд рассмотрел апелляции игроков, но не удовлетворил их. Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО до 8 февраля 2019 года.
Известия06:29
Павел Мамаев
Ваша честь, даже говорить ничего не хочется, это просто позор. Я больше не хочу ничего обжаловать и ничего говорить, можете отключить звук.
— Павел Мамаев, российский футболистРИА Новости 05:20

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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