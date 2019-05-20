Футбол
Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерникамиСпорт-Экспресс 08:12
Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
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