Футбол

Кокорин и Мамаев находятся в хороших отношениях с сокамерникамиСпорт-Экспресс 08:12

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и нападающий "Зенита" Александр Кокорин, которые заключены под стражей за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го, находятся в хороших взаимоотношениях с сокамерниками, сообщает "РИА Новости".
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Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти на свободу после апелляции

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Кокорин и Мамаев надеются, что суд сократит срок и отпустит их на свободу после апелляции

Матч ТВ04:13

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Газета.Ru07:46

Правозащитница рассказала об отношениях Кокорина и Мамаева с сокамерниками

РИА Новости04:00
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Происшествия

В Москве прекратили дело против матери, оставившей дочь в поликлинике

Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении матери оставленной в поликлинике девочки, задержанные в рамках дела были освобождены в зале суда, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Савеловского районного суда Москвы Мария Михайлова.
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Зеленский пришел на свою инаугурацию пешком

Избранный президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Мариинский парк у здания Верховной рады, где состоится его инаугурация.
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Политика

Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
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Армия и оружие

Народная милиция ЛНР уничтожила беспилотник украинских силовиков

Силы Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), проводивший разведку в районе села Сокольники Славяносербского района.
Обновлено в 09:18
Происшествия

На озере в Финляндии погиб россиянин

Гражданин России погиб в воскресенье вечером, 19 мая, в Восточной Финляндии в общине Китеэ в результате несчастного случая на озере Пюхяярви.
Обновлено в 10:39
Авто

Художник превратил BMW i8 в произведение искусства

Новый красочный образ создан немецким специалистом. Немецкий живописец Томас Шейбиц представил особый BMW i8.
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Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
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Джессика Честейн прокатилась в московском метро

Обновлено в 04:35
Политика

Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за закона Украины о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительном функционировании государственного языка.
Обновлено в 00:59
Общество

Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского

Обновлено в 12:37
Общество

Во вторник в Петербурге ожидается гроза

Погода во вторник ожидается облачная с прояснениями, ночью без осадков, а во второй половине дня — с кратковременным дождем и грозой.
Обновлено в 12:20
Политика

Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России

Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и Конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Хоккей

Сборная Франции уступила команде Великобритании в матче ЧМ

Сборная Франции в овертайме уступила команде Великобритании и покинула элитный дивизион чемпионата мира по хоккею.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Глава СБУ и командующий ССО не отдали честь Зеленскому на инаугурации

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и командующий Сил специальных операций ВС Украины Игорь Лунев не отдали честь новому президенту Украины Владимиру Зеленскому во время торжественной части церемонии инаугурации главы государства.
Обновлено в 10:46
Политика

МИД Китая обратился к Huawei после отказа Google сотрудничать

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан заявил, что Китай следит за развитием ситуации с компанией Huawei, от сотрудничества с которой отказалась американская корпорация Google.
Обновлено в 08:15
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за нарушения правил

Дункан Лоуренс из Нидерландов, одержавший победу на международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», нарушил основное правило соревнования, выступив с песней, которая уже была в его репертуаре.
Обновлено вчера в 14:20
Политика

«Укртранснафта» приостановила транзит по «Дружбе» в ЕС

Компания "Укртранснафта" сообщила, что приостановила транзит нефти в ЕС по трубопроводу "Дружба", после сообщений о технических проблемах от венгерской компании MOL.
Обновлено в 06:43
Политика

Порошенко обеднел за время президентства

Бывший президент Украины Петр Порошенко вскоре после своего избрания на пост главы государства потерял статус миллиардера.
Обновлено в 12:44
Происшествия

В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»

«Урал56.Ру» со ссылкой на источники указывает, что речь идет о директоре оренбургского филиала ООО «Газпромтранс» Андрее Бахареве.
Обновлено в 06:53
Происшествия

Особняк полковника-миллиардера из ФСБ сделан в стиле Белого дома

Обновлено в 08:12
Авто

Volkswagen наладит в России производство кроссовера Volkswagen Tharu

Немецкий автопроизводитель намерен расширить ассортимент выпускаемых в России моделей — в Калуге начнется сборка компактного кроссовера Tharu.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Крупный автосалон горит в Кемерово

В Кемерово горит двухэтажный торговый центр на пересечении Притомского и Октябрьского проспектов в Кемерово.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Три человека погибли при взрыве на АЗС в Серпухове

Обновлено в 09:39
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Алену Делону вручили почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля за вклад в мировой кинематограф, передает «МИР 24».
Обновлено вчера в 17:14
Политика

На инаугурацию Зеленского приехали президенты всего лишь пяти стран

Обновлено в 03:20
Политика

Гройсман объявил об отставке с поста премьер-министра Украины

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в понедельник объявил о решении подать в отставку, что автоматически влечет сложение полномочий всего кабинета.
Обновлено в 11:14
Общество

В фундаменте здания Госдумы обнаружены пустоты

В марте спикер Госдумы Вячеслав Володин представил журналистам концепцию проекта нового зала пленарных заседаний, отметив, что реконструкция нового зала обойдется дешевле строительства нового здания.
Обновлено в 12:04
Экономика

Производители предупредили о росте цен на детское питание и соки

Введение маркировки может привести к росту цен на детское питание, соки и газировку. Об этом заявили в ассоциации «Русбренд».
Обновлено в 12:52
Происшествия

МВД предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

МВД России предлагает правительству внести поправки в законодательство, разрешающие конфискацию автомобилей у водителей, находящихся в состоянии опьянения, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.
Обновлено в 07:42
Спорт

Авербух рассказал о постановке новой короткой программы для Медведевой

Олимпийский призер по фигурному катанию и хореограф Илья Авербух поставил новую короткую программу для Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:31
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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