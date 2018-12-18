Происшествия
Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и Кокорина
Суд проверит законность ареста футболистов Мамаева и КокоринаТАСС16:11
Тверской суд Москвы ранее продлил до 8 февраля 2019 года срок ареста футболиста "Краснодара" Павла Мамаева, футболиста "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и Александра Протасовицкого. Все они являются фигурантами дела о драке в центре Москвы.
ТАСС16:11
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