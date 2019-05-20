Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу после апелляцииNewInform 06:24

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева заявила, что форвард петербургского «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в скором времени могут выйти на свободу.

Кокорин и Мамаев могут выйти на свободу после апелляции

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