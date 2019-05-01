Футбол

Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДОPravda.Ru 10:38

Суд постановил, что 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии. Таким образом, Александру Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Павлу Мамаеву - 6,5 месяцев в колонии. Футболисты находятся под арестом с 10 октября 2018 года.
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Кокорин и Мамаев получили реальные сроки

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ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на годовой трансферный запрет

Решение о запрете «Челси» на покупку игроков ФИФА приняла в феврале этого года в связи с нарушением английским клубом правил подписания несовершеннолетних футболистов.
Обновлено в 07:23
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
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Журналисты впервые сняли герцогиню Сассекскую Меган Маркл и принца Гарри с новорожденным ребенком на видео.
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Происшествия

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Обновлено в 16:26
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
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Происшествия

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Музыка

Лазарев показал отрывок номера для «Евровидения-2019»

Певец отметил, что раскрывать все секреты выступления еще рано Певец Сергей Лазарев показал видео с первой репетиции номера, подготовленного для конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 03:43
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Зеленский не избавится от Авакова до выборов в Раду

Избранный президент Украины Владимир Зеленский не имеет рычагов влияния на состав кабинета министров до тех пор, пока есть существующая коалиция в Верховной раде.
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Карты нового поколения: будут видны даже канализационные люки

Принадлежащая Intel компания Mobileye совместно с Национальным картографическим агентством Великобритании создадут самую полную цифровую карту дорожной инфраструктуры, которая в частности поможет и автомобиля с автономным управлением комфортно передвигаться.
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Первый региональный парк «Патриот» открывают в Туле

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Происшествия

В Вашингтоне показали ледоруб, которым убили Троцкого

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Обновлено в 13:15
Происшествия

В Шереметьево отменен рейс SSJ-100 из-за запаха гари

Напомним, 5 мая в аэропорту Шереметьево приземлился SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот", на борту находились 72 пассажира.
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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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