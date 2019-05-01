Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДОPravda.Ru 10:38
Суд постановил, что 1 день в СИЗО приравнивается к 1,5 дням в колонии. Таким образом, Александру Кокорину осталось отсидеть 7,5 месяцев, Павлу Мамаеву - 6,5 месяцев в колонии. Футболисты находятся под арестом с 10 октября 2018 года.
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