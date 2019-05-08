Футбол

Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДОPravda.Ru 10:38

8 мая братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии.
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Финал «Игры престолов» и ЛЧ на Крестовском. Что пропустят Кокорин и Мамаев, пока будут в колонии

Sport24.ru14:10

Адвокат: «Кокорин и Мамаев смогут выезжать за границу после УДО, если разрешит ФСИН»

Спорт-Экспресс12:23

В ОНК рассказали, почему Кокорину и Мамаеву не стоит обжаловать решение суда

RT на русском11:49

Кокорина и Мамаева могут отпустить по УДО уже через 2 месяца

Спорт день за днем13:22

Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас

Комсомольская правда10:01

Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Интерфакс-Спорт11:02

Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО

Sport.ru11:14
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Происшествия

В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100

Обновлено в 04:15
Политика

В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»

Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика

Россия высылает двух шведских дипломатов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Общество

Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить

Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Гаджеты

К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее

Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Гаджеты

Apple активно предлагает обменять старый iPhone на новую модель

Американская компания Apple активно продвигает новую акцию, позволяющую осуществить обмен устаревших смартфонов iPhone на новые модели.
Обновлено в 12:06
Гаджеты

Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G

Обновлено в 09:53
Кино

Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»

Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Авто

Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus

Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Политика

Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА

Обновлено в 12:28
Происшествия

Суд признал Мамаева и Кокорина виновными

Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.
Обновлено в 07:36
Общество

В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине

Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Космос

Москва и Вашингтон договорились о полетах астронавтов на «Союзах»

Москве и Вашингтону удалось договориться о покупке двух мест на «Союзе» для доставки астронавтов NASA на МКС в 2019–2020 годах, сообщил агентству ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 18:53
Происшествия

Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей

В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.
Обновлено в 08:28
Футбол

УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов

Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Москве задержали участницу Pussy Riot Веронику Никульшину

Обновлено в 13:03
Происшествия

Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров

Иркутск вечером 8 мая заволокло дымом от природных пожаров. На улицах города стоит сильных запах гари.
Обновлено в 10:47
Транспорт

Власти Нарвы запретили шествие в День Победы

Традиционное праздничное шествие по центру эстонской Нарвы в День Победы запрещено городскими властями, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:40
Политика

Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября

Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Культура

Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира

Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Наука

У берегов Португалии земная кора может расслаиваться

В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество

Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Общество

На юге Сицилии продают дома за один евро

В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Политика

Трамп продлил санкции против Сирии

Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Культура

Скончался композитор Евгений Крылатов

В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Политика

На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле

Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Политика

Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном

Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Космос

Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта

НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Происшествия

В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс

В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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