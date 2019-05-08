Футбол
Кокорин и Мамаев могут выйти из колонии по УДОPravda.Ru 10:38
8 мая братья Кокорины были приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий получили 1 год и 5 месяцев колонии.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 19:50, Ашберн
Происшествия
В Шереметьево произошло новое ЧП с SSJ-100
Обновлено в 04:15
Политика
В Госдуме оценили призыв Помпео не дать достроить «Северный поток — 2»
Ранее Помпео заявил, что США не должны позволить России продолжить реализацию «Северного потока — 2».
Обновлено в 14:03
Политика
Россия высылает двух шведских дипломатов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала данные о решении Москвы выслать двух шведских дипломатов в ответ на отказ в выдаче дипломатических виз нескольким сотрудникам российского посольства.
Обновлено в 09:53
Общество
Министр здравоохранения Норвегии разрешила гражданам пить и курить
Новый министр здравоохранения Норвегии Сильви Листхёуг заявила, что людям должно быть разрешено курить, пить алкоголь и есть мясо.
Обновлено в 14:14
Гаджеты
К концу года 512-Гбайт SSD подешевеют до $50 и сильнее
Динамика изменения контрактных цен на SSD ёмкостью 256 и 512 Гбайт (DRAMeXchange) Удешевление 512-Гбайт SSD до $50 и даже меньше сделает эту продукцию второй по массовости после 256-Гбайт SSD-накопителей.
Обновлено в 07:00
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено в 17:01
Гаджеты
Apple активно предлагает обменять старый iPhone на новую модель
Американская компания Apple активно продвигает новую акцию, позволяющую осуществить обмен устаревших смартфонов iPhone на новые модели.
Обновлено в 12:06
Гаджеты
Новый Android Q адаптирован для устройств с поддержкой 5G
Обновлено в 09:53
Кино
Роберт Дауни мл. не хотел произносить главную фразу «Мстителей 4»
Ключевую фразу фильма "Мстители 4: Финал", которую в одной из последних сцен произносит Тони Старк, придумали не сценаристы или режиссеры картины.
Обновлено в 12:50
Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Политика
Зеленский помирил ветеранов СССР и националистов УПА
Обновлено в 12:28
Происшествия
Суд признал Мамаева и Кокорина виновными
Пресненский суд Москвы в среду, 8 мая, признал виновными футболистов «Зенита» и «Краснодара» Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о двух драках.
Обновлено в 07:36
Общество
В ФРГ намерены выделить более €9 млн на мемориалы советским солдатам в Берлине
Правительство Германии намерено выделить более €9 млн на санацию мемориальных комплексов, которые были воздвигнуты в честь советских солдат в Трептов-парке и Тиргартене.
Обновлено в 18:32
Космос
Москва и Вашингтон договорились о полетах астронавтов на «Союзах»
Москве и Вашингтону удалось договориться о покупке двух мест на «Союзе» для доставки астронавтов NASA на МКС в 2019–2020 годах, сообщил агентству ТАСС исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Из поселка под Курганом из-за пожара эвакуируют жителей
В поселке Иковка, который находится в 30 километрах от Кургана, из-за пожаров объявили эвакуацию жителей.
Обновлено в 08:28
Футбол
УЕФА представил проект новой Лиги чемпионов
Появилась информация о проекте новой Лиги чемпионов, который может быть реализован уже в 2024 году, передает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Происшествия
Иркутск заволокло дымом от лесных пожаров
Иркутск вечером 8 мая заволокло дымом от природных пожаров. На улицах города стоит сильных запах гари.
Обновлено в 10:47
Транспорт
Власти Нарвы запретили шествие в День Победы
Традиционное праздничное шествие по центру эстонской Нарвы в День Победы запрещено городскими властями, сообщают СМИ.
Обновлено в 15:40
Политика
Слушания по делу финдиректора Huawei продолжатся 23 сентября
Финансовый директор Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу должна явиться в Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия 23 сентября, сообщил в среду телеканал CTV.
Обновлено в 15:56
Культура
Малахов вырезал Волочкову из посвященного «Евровидению» эфира
Шоумен Андрей Малахов вырезал кадры с Анастасией Волочковой из передачи "Прямой эфир", посвященной проводам Сергея Лазарева на конкурс "Евровидение" в Израиль.
Обновлено в 06:55
Наука
У берегов Португалии земная кора может расслаиваться
В 1969 году гигантское землетрясение у побережья Португалии вызвало цунами, в результате которого погибло более десятка человек.
Обновлено в 02:43
Общество
Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России
В целом по России осталось 1,28 миллиона инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов семей.
Обновлено в 15:56
Общество
На юге Сицилии продают дома за один евро
В городе Муссомели на юге Сицилии продают дома за один евро.
Обновлено в 07:29
Политика
Трамп продлил санкции против Сирии
Американский лидер Дональд Трамп уведомил конгресс США о продлении режима чрезвычайного положения в отношении Сирии, а также продлении санкций против данной страны.
Обновлено в 17:48
Культура
Скончался композитор Евгений Крылатов
В Москве скончался композитор Евгений Крылатов. Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеведущий Андрей Малахов.
Обновлено в 05:18
Политика
На планы Украины не признавать паспорта РФ отреагировали в Кремле
Российский пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что Россия будет делать, если Украина не признает выданные в Донбассе российские паспорта.
Обновлено в 06:24
Политика
Китай и Франция призвали сохранить ядерную сделку с Ираном
Китай и Франция выступили за полное выполнение положений ядерной сделки с Ираном всеми участниками соглашения.
Обновлено в 04:03
Космос
Россия начала разработку станции для доставки лунного грунта
НПО имени Лавочкина (входит в «Роскосмос») приступило к разработке автоматической межпланетной станции «Луна-28», которой предстоит доставить на Землю лунный грунт в замороженном виде, сообщил «РИА Новости» источник в ракетно-космической отрасли.
Обновлено в 19:20
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
В больнице оперативно обследовали девочку и выяснили, что проблем со здоровьем у нее нет. Тем не менее, в квартиру с крысами ее не вернут.
Обновлено в 09:15