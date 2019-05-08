Футбол

Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчасКомсомольская правда вчера в 10:01

Защитники футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых суд в среду, 8 мая, приговорил к реальным срокам наказания, могут уже сейчас подавать прошение об их условно-досрочном освобождении.
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Финал «Игры престолов» и ЛЧ на Крестовском. Что пропустят Кокорин и Мамаев, пока будут в колонии

Sport24.ruвчера в 14:10

Адвокат: «Кокорин и Мамаев смогут выезжать за границу после УДО, если разрешит ФСИН»

Спорт-Экспрессвчера в 12:23

Адвокат заявил, что Мамаев и Кокорин уже могут подавать на УДО

Интерфакс-Спортвчера в 11:02

Кокорина и Мамаева могут отпустить по УДО уже через 2 месяца

Спорт день за днемвчера в 13:22

Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас

Комсомольская правдавчера в 10:01

В ОНК рассказали, почему Кокорину и Мамаеву не стоит обжаловать решение суда

RT на русскомвчера в 11:49

Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО

Sport.ruвчера в 11:14
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Общество

Минтруд подсчитал число ветеранов Великой Отечественной в России

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Биохакинг и никакой пластики: «Комсомолка» узнала секрет нового лица Стаса Михайлова

На свой «полтинник» певец не выглядел совсем - похудевший, поджарый, пышущий здоровьем. А главное, с изменившимся до неузнаваемости лицом.
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Политика

Порошенко прокомментировал акцию «Бессмертный полк»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко негативно высказался об акции «Бессмертный полк», а принимающих в ней участие по всему миру людей назвал «ряжеными».
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Общество

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Хоккеист Задоров вызван в сборную России на чемпионат мира

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Колорадо" Никита Задоров вызван в состав сборной России на предстоящий чемпионат мира в Словакии.
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Кокорина и Мамаева признали виновными

Ранее обвинитель запросил по полтора года колонии общего режима братьям Кокориным - Александру и Кириллу и один год и пять месяцев Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому.
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Происшествия

Самолет бангладешской авиакомпании упал в аэропорту Мьянмы

Самолет Bombardier Dash 8 авиакомпании Biman Bangladesh Airlines упал на взлетную полосу аэропорта Янгон в Мьянме, сообщают The Myanmar Times.
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Происшествия

Четыре человека погибли в грузовике, упавшем в реку

Водитель и трое пассажиров грузовика КамАЗ погибли при падении машины в реку Пильво на Сахалине, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных структурах региона.
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Политика

Депутат Рады заявил об угрозе распада Украины по югославскому сценарию

Украине грозит распад по "лайт-сценарию" Югославии, такое мнение в эфире телеканала "Наш" выразил депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Обновлено в 00:08
Политика

Кремль ответил на планы Киева не признавать паспорта России в Донбассе

«Кремль продолжит выдавать паспорта тем гражданам, которые это пожелают, которые подпадают под действие президентского указа», — ответил Песков на вопрос, какой будет реакция Кремля, если Киев примет данное решение.
Обновлено вчера в 05:46
Происшествия

Участницу Pussy Riot оставили в отделении полиции

Обновлено вчера в 21:39
Происшествия

В Лос-Анджелесе изъяли более тысячи единиц оружия при обыске дома

Полиция Лос-Анджелеса совместно с сотрудниками Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ обнаружила и изъяла более тысячи единиц огнестрельного оружия при обыске дома в одном из престижных районов города, сообщает издание Los Angeles Times.
Обновлено вчера в 21:09
Музыка

Волочкову оставили с тортом, но вырезали из программы Малахова

Каково же было удивление зрителей, когда Волочкову в праздничной программе они так и не увидели. Балерину из праздничного эфира вырезали.
Обновлено 07 мая в 17:08
Экономика

Bloomberg предсказал Китаю крупнейший в истории дефолт

Китайский рынок облигаций в 2019 году может столкнуться с крупнейшим дефолтом в своей истории в размере $13 трлн.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 01:17
Общество

Гороскоп на 9 мая

Гороскоп обещает очень мобильный и насыщенный эмоциями день.
Обновлено вчера в 18:30
Общество

Стариков ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Российская писательница Елена Чижова опубликовала в швейцарском издании Neue Zurcher Zeitung статью, в которой обвинила лидера Советского государства Иосифа Сталина в массовых смертях, которыми сопровождалась блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны.
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Политика

В Норвегии оправдали российского «шпиона»

Экс-репортер издания и бывший консул Норвегии в Мурманске Мортен Викебю узнал во Владимире Семена.
Обновлено вчера в 12:15
Технологии

Банк России выбрал дату старта оплаты покупок по QR-коду

Банк России выбрал дату запуска технологии QR-платежей в магазинах в рамках тестирования Системы быстрых платежей.
Обновлено вчера в 05:38
Футбол

Месси разругался с фанатами в аэропорту Ливерпуля

Команды встречались на «Энфилде» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов, «Барселона» проиграла с разгромным счётом 0:4. Недовольные фанаты начали приставать к Месси в аэропорту, футболист вступил с ними в ссору.
Обновлено вчера в 06:54
Общество

Более 400 человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пекине

Свыше 400 человек собрались в четверг на территории Пекинского выставочного комплекса, чтобы принять участие в акции "Бессмертный полк" по случаю празднования 74-й годовщины Победы.
Обновлено в 01:49
Происшествия

В Курганской области из-за природного пожара эвакуировано село

Эвакуация была объявлена из-за угрозы природного пожара.
Обновлено вчера в 22:59
Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Аякс» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Тоттенхэм" в гостях одержал победу над голландским "Аяксом" со счетом 3:2 в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов и вышел в финал турнира.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия

Иномарка сбила пешехода на северо-западе Москвы

Водитель автомобиля Mazda с места происшествия не скрывался, — рассказали Агентству городских новостей «Москва» в ГИБДД.
Обновлено вчера в 15:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл впервые показали младенца

Известно, что сын Меган и Гарри стал седьмым в очереди на королевский престол, что он родился под знаком Тельца, как и его прабабушка Елизавета II, что у него пока нет титула Его Королевское Высочество и что родители больше всего хотят для малыша нормального детства.
Обновлено вчера в 09:19
Политика

В команде Зеленского назвали закон об украинском языке «кнутом»

Принятый Верховной радой Украины закон о государственном языке является "кнутом" и может иметь обратное действие.
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Космос

ГЛОНАСС полностью перейдет на новые спутники

Глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС полностью обновит свои спутники в 2025 году, сообщили в российской госкорпорации Роскосмос.
Обновлено вчера в 19:57
Происшествия

Заслуженный пилот назвал предполагаемые ошибки экипажа SSJ-100

Обновлено вчера в 20:20
Армия и оружие

Во Владивостоке стартовал парад Победы

Во Владивостоке стартовал один из первых в России парадов в честь Дня Победы.
Обновлено вчера в 20:51
Футбол

Приговор Кокорина и Мамаева возмутил Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал комментарий по поводу приговора, вынесенного Пресненсим судом Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, сообщает РБК.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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