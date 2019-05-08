Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчасКомсомольская правда вчера в 10:01

Защитники футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которых суд в среду, 8 мая, приговорил к реальным срокам наказания, могут уже сейчас подавать прошение об их условно-досрочном освобождении.

Кокорин и Мамаев могут просить об УДО уже сейчас

Спорт день за днем

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