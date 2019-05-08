Футбол
Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДОSport.ru 11:14
Одиозных российских футболистов Кокорина и Мамаева, которых в среду, 8-го мая, Пресненский суд столицы приговорил к тюремному заключению, могут выпустить досрочно, - об этом заявил адвокат Максим Пашков.
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Тегеран намерен поэтапно выходить из ядерной сделки
Тегеран поэтапно будет выходить из ядерной сделки, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Президент Украины Петр Порошенко дал оценку акции «Бессмертный полк», участники которой проходят шествием по всему миру в честь празднования Дня Победы.
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Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Петербурге школьницу госпитализировали из квартиры с сотней крыс
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Как сообщила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, высылка двух шведских дипломатов из России является ответной мерой.
Обновлено в 09:58
Театры
Режиссер Яковлев прокомментировал уход Самбурской из театра
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Скандал вокруг появления стакана Starbucks в четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» послужил бесплатной рекламой для популярной во всем мире сети кофеен.
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Общество
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С 1 января 2020 года в России могут разрешить онлайн-торговлю лекарствами, однако доставлять купленные в Сети препараты позволят только медикам и фармацевтам, сообщает РБК.
Обновлено в 09:42
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Украина отказалась признавать паспорта РФ, выданные жителям Донбасса
В среду, 8 мая, украинский кабинет министров признал паспорта РФ, выданные в Донбассе, недействительными на территории Украины.
Обновлено в 08:31
Футбол
Участие Дзюбы в матче с ЦСКА остается под вопросом
Форвард Зенита Артем Дзюба может не сыграть в матче 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА. Об этом заявил главный тренер команды Сергей Семак.
Обновлено в 05:23
Музыка
Соседов не видит Лазарева победителем «Евровидения-2019»
Популярный певец Сергей Лазарев, представляющий Россию на музыкальном конкурсе в этом году, по мнению известного критика Сергея Соседова, не сможет занять высокое место, не говоря уж о победе.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Появилась расшифровка переговоров диспетчеров и пилота SSJ-100
Обновлено вчера в 13:07
Игры
В Китае заблокировали PUBG Mobile
Компания Tencent заблокировала PUBG Mobile на территории Китая из-за отсутствия специальной лицензии для получения прибыли от мобильной версии игры.
Обновлено в 05:34
Происшествия
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Обновлено в 14:03
Экономика
Медведев пообещал вывести Россию в пятерку крупнейших экономик мира
Россия обойдет Германию по размеру ВВП в 2023 году и войдет в пятерку крупнейших экономик мира.
Обновлено в 12:36
Происшествия
В Ленобласти в кювет улетела иномарка после столкновения с грузовиком
Дорогу не поделили водители грузовика и легкового автомобиля. В итоге легковушка вылетала в кювет.
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Шоу-бизнес
Анна Хилькевич впервые за долгое время показала подросшую дочку Машу
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Обновлено в 12:49
Авто
Китай начнет экспорт подержанных автомобилей
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Шоу-бизнес
Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк чувствовала себя некрасивой после операций
Знаменитая «мать драконов» из «Игры престолов» Эмилия Кларк откровенно призналась, что чувствовала себя некрасивой после нескольких операций на головном мозге, которые ей пришлось перенести.
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Авто
Фанаты Lada построят «идеальный» Lada Largus
Группа энтузиастов под руководством путешественника Петра Груздева построит «идеальную» версию универсала LADA Largus, приспособленную для туризма, коммерческого использования и повседневной эксплуатации.
Обновлено в 07:00
Общество
В России снизилась младенческая смертность
Младенческая смертность в России снизилась до исторического минимума. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес
Никита Ефремов закрутил роман с Марией Иваковой
Никита Ефремов продолжает творческую деятельность династии Ефремовых.
Обновлено в 11:35