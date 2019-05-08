Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДОSport.ru 11:14

Одиозных российских футболистов Кокорина и Мамаева, которых в среду, 8-го мая, Пресненский суд столицы приговорил к тюремному заключению, могут выпустить досрочно, - об этом заявил адвокат Максим Пашков.

Кокорина и Мамаева могут выпустить по УДО

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