Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонииNews.ru вчера в 10:31

Согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Суд посчитал, что тот не виновен в побоях. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.

Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии

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