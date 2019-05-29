Футбол
Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонииNews.ru 10:31
Согласно решению суда, Александр Кокорин получил 1 год и 6 месяцев, его брату Кириллу Кокорину также дали 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Суд посчитал, что тот не виновен в побоях. Павла Мамаева приговорили к 1 году и 5 месяцам общего режима.
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Здоровье
В Пензе приостановлена «итальянская забастовка» сотрудников «скорой»
Как рассказал Павел Кузнецов корреспонденту РИА «ПензаСМИ», решение о приостановке было принято в связи с тем, что участники акции, которая получила широкий резонанс не только в регионе, но и по России в целом, смогли предварительно добиться нужного результата.
Обновлено в 10:39
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Спецпрокурор Мюллер заявил об отставке
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Здоровье
Врач-онколог: почему всероссийская диспансеризация провалится
Совет Федерации намерен добиваться предоставления россиянам старше 40 лет дополнительного оплачиваемого выходного дня ежегодно для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 05:24
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
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Энергетика
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Обновлено в 11:49
Происшествия
В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей
Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:57
Политика
Кравчук рассказал, почему Зеленский вернул Саакашвили гражданство
Ранее стало известно, что Саакашвили вернется в Киев уже 29 мая Возвращение украинского гражданства бывшему президенту Грузии и экс-главе Одесской области Михаилу Саакашвили являлось вопросом "справедливости и достоинства".
Обновлено в 01:05
Общество
Госдума одобрила проект о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, запрещающий передачу коллекторам права на работу с задолженностями по жилищно-коммунальным платежам.
Обновлено в 08:05
Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Музыка
Группа «Ленинград» выпустила новый клип
Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную раду законопроект об импичменте главы государства, заявил его полпред в парламенте Руслан Стефанчук.
Обновлено в 08:32
Армия и оружие
Пентагон заподозрил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания
Глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли-младший обвинил Россию в нарушении моратория на ядерные испытания.
Обновлено в 11:04
Футбол
«Анжи» не примет участия в чемпионате ФНЛ в следующем сезоне
«Анжи», по итогам сезона-2018/19 вылетевший из Российской премьер-лиги, не смог пройти процедуру лицензирования для участия в ФНЛ с первого раза и отозвал апелляционную жалобу на решение РФС отказать клубу в выдаче лицензии.
Обновлено в 11:13
Общество
Школьники сегодня сдали ЕГЭ по математике
Другие предметы учащиеся сдают по выбору. Минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы остались на уровне прошлого года.
Обновлено в 06:43
Происшествия
В Томске врачи достали из желудка девушки полкилограмма волос
16-летнюю томичку оперировали врачи больницы скорой медицинской помощи № 2. По информации медиков, 80% её желудка занимал огромный комок волос (трихобезоар).
Обновлено в 07:00
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Глава Элисты отстранен от должности
Ессентукский городской суд по ходатайству следствия временно отстранил от исполнения обязанностей главу администрации Элисты Окона Нохашкиева.
Обновлено в 12:21
Культура
Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков
Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.
Обновлено в 08:32
Происшествия
В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок
В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.
Обновлено в 05:04
Экономика
Медведев открыл в Сколково исследовательский центр «Сибура»
Обновлено в 08:18
Гаджеты
Король кулеров. Noctua показала пассивный процессорный охладитель массой 1,5 кг
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Происшествия
В Мурманской области украли железнодорожный мост через реку
Мост через реку Умба в Мурманской области бесследно исчез. На это пожаловались в полицию жители посёлка Коашва Апатитско-Кировского района.
Обновлено в 12:56
Политика
Из администрации президента Украины исчезли серверы СНБО
Ставший главой Совета нацбезопасности и обороны вместо Александра Турчинова Александр Данилюк заявил о пропаже из кабинетов администрации президента страны серверов с секретными сведениями.
Обновлено вчера в 22:48
Кино
Кончаловский раскритиковал гендерное равенство на фестивалях Европы
Режиссер Андрей Кончаловский раскритиковал «меморандум о гендерном равноправии», который подписали организаторы Каннского и Берлинского кинофестивалей.
Обновлено в 06:11
Кино
Умер актер из фильма «Крестный отец»
Умер американский актер Кармине Кариди. Об этом сообщает портал TMZ в среду, 29 мая.
Обновлено в 12:16
Космос
РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год
Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Мост на российско-эстонской границе заблокировали пчелы
Движение пешеходов по мосту через реку Нарву, соединяющему российский Ивангород с эстонской Нарвой, ограничили из-за роя пчел на нейтральной полосе.
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