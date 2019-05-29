Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонииСпорт день за днем 12:52
Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. В соответствии с действующим законодательством, каждый день, проведенный в СИЗО, засчитан осужденным за полтора дня. Срок заключения считается с 8 мая.
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Общество
Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО
Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия
Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии
Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
Обновлено в 10:21
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе
Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
Обновлено в 10:54
Происшествия
В Мурманской области украли мост через реку Умба
В Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 13:15
Общество
Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Политика
ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос
Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Происшествия
Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове
Обновлено в 09:10
Космос
Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце
Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Авто
Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT
Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Общество
Антибиотики и листерии нашло в мясном фарше Роскачество
Обновлено в 04:05
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка
В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.
Обновлено в 14:31
Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Футбол
Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными
Обновлено в 03:31
Политика
Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского
Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах
Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29
Политика
Зеленский сменил главу госохраны Украины
Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Политика
Зеленский созывает Совбез Украины
Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Авто
Мощный Audi E-Tron S тестируют на Нюрбургринге
Немецкий автопроизводитель Audi вывел на испытания высокопроизводительную версию E-Tron. Тесты проводится на трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол
Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»
Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж
Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына.
Обновлено в 09:23
Политика
Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Общество
В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря
Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.
Обновлено в 12:21