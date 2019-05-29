Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонииСпорт день за днем 12:52

Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. В соответствии с действующим законодательством, каждый день, проведенный в СИЗО, засчитан осужденным за полтора дня. Срок заключения считается с 8 мая.
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Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

Газета.Ru13:23

Замглавы ОНК Москвы: Кокорин и Мамаев надеются, что не будут переведены в колонию

RT на русском11:33

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

Говорит Москва10:30

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

РИА Новости10:15

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

Спорт день за днем12:52

Меркачёва: «Кокорин и Мамаев надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю»

Sport.ru12:14

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Спорт-Экспресс10:24
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:46, Ашберн
Общество

Наблюдатели оценили «модный» образ полковника ФСБ в СИЗО

Заместитель главы Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева рассказала, что начальник одного из отделов управления «К» ФСБ Кирилл Черкалин выглядит в СИЗО модно и стильно.
Обновлено в 14:03
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МВД сократило список потенциально опасных пород собак

МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
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Экс-глава Дальневосточной таможни Фомин арестован по делу о коррупции

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца бывшего руководителя Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) Павла Фомина по делу о коррупции, сообщили в суде.
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Происшествия

Суд приговорил экс-кандидата в депутаты Милосердова к 2,6 года колонии

Нагатинский суд Москвы приговорил к двум годам и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима активиста и экс-кандидата в муниципальные депутаты Ломоносовского района столицы Петра Милосердова.
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Армия и оружие

На Украине прекратили сборку БТР-4

Обновлено в 11:14
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Регина Тодоренко вновь готовится к свадьбе

Жена Влада Топалова Регина Тодоренко готовится к свадебной церемонии.
Обновлено в 10:54
Происшествия

В Мурманской области украли мост через реку Умба

В Мурманской области неизвестные украли железнодорожный мост через реку Умба, который находился около заброшенного поселка Октябрьский.
Обновлено в 13:15
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено 27 мая в 18:51
Политика

ВЦИОМ: рейтинг одобрения президента Путина вырос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина с января по май 2019 года вырос на 4%. Об этом, как сообщает ИА RNS, 29 мая в ходе круглого стола в Экспертном институте социальных исследований сообщил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Обновлено в 14:14
Происшествия

Протестующие штурмом взяли здание горсовета во Львове

Обновлено в 09:10
Космос

Космонавты забрали провисевшее десять лет в открытом космосе полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работы в открытом космосе вне графика забрали полотенце, которое провисело на внешней стороне станции десять лет, трансляция внекорабельной деятельности идет на сайте "Роскосмоса".
Обновлено в 12:58
Авто

Brabus построил 800-сильный Mercedes-AMG GT

Mercedes-AMG GT63 S с двигателем на 630 л.с. является самой мощной серийной моделью немецкой премиальной марки, за исключением гиперкара One.
Обновлено в 08:18
Общество

Антибиотики и листерии нашло в мясном фарше Роскачество

Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Сирийская армия отразила очередную атаку боевиков в провинции Хама

Обновлено в 02:15
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес

По стопам отца: Потап помог сыну сочинить рэп для последнего звонка

В честь последнего звонка Андрей записал с другом рэп, с которым выступил перед учителями и сверстниками.
Обновлено в 14:31
Общество

ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян

Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
Футбол

Mash: Глушаков требует у «Спартака» 100 миллионов наличными

Обновлено в 03:31
Политика

Украинцам предложили стать кандидатами в депутаты от партии Зеленского

Окружение президента Украины Владимира Зеленского объявило поиск кандидатов в депутаты по мажоритарному округу, парламентарии будут баллотироваться от партии главы государства "Слуга народа".
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес

Аглая Тарасова показала с кем отдыхает на Мальдивах

Актриса Аглая Тарасова, известная по фильму «Лёд», показала с кем отдыхает на Мальдивах.
Обновлено в 07:29
Политика

Зеленский сменил главу госохраны Украины

Отмечается, что Зеленский уволил с должности главы УГО Валерия Гелетея, а на его место назначил Алексея Оцерклевича.
Обновлено в 13:01
Политика

Зеленский созывает Совбез Украины

Президент Украины Владимир Зеленский впервые после вступления в должность созывает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, следует из сообщения пресс-службы украинского лидера.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Екатеринбурге присяжные оправдали обвиняемого в убийстве бизнесмена

Обновлено в 08:04
Авто

Мощный Audi E-Tron S тестируют на Нюрбургринге

Немецкий автопроизводитель Audi вывел на испытания высокопроизводительную версию E-Tron. Тесты проводится на трассе Нюрбургринг.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Футбол

Сегодня в Баку состоится финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Сегодня, 29 мая, состоится матч Челси - Арсенал в рамках финала Лиги Европы. Начало встречи в 22:00 по московскому времени.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Софья Каштанова назвала 4-месячного сына именем Джордж

Актриса Софья Каштанова по возвращении в Москву из Мексики решила порадовать поклонников, рассекретив имя 4-месячного сына.
Обновлено в 09:23
Политика

Спецпрокурор США Мюллер подает в отставку

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший «вмешательство России в американские выборы» заявил, что закрывает свой офис и покидает Министерство юстиции США.
Обновлено в 12:30
Общество

В Москве отреставрируют стены и башни Донского монастыря

Мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры России Владимир Мединский проверили ход реставрации памятников Донского монастыря.
Обновлено в 12:21
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Брянский губернатор Александр Богомаз узнает судьбу у старца Илия

Обновлено в 12:07
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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