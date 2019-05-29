Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонииСпорт день за днем 12:52

Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. В соответствии с действующим законодательством, каждый день, проведенный в СИЗО, засчитан осужденным за полтора дня. Срок заключения считается с 8 мая.

Спорт день за днем

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

Спорт день за днем

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