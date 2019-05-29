Футбол
Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонииСпорт день за днем 12:52
Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. В соответствии с действующим законодательством, каждый день, проведенный в СИЗО, засчитан осужденным за полтора дня. Срок заключения считается с 8 мая.
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По данным «Матч ТВ», перед волгоградским «Ротором», финишировавшим в ФНЛ на 11 месте, в следующем сезоне поставят задачу попадания в переходные матчи.
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Курские школьники сдают ЕГЭ по математике
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Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
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Правительство одобрило законопроект об акцизах на вейпы и кальяны
Правительство одобрило законопроект, распространяющий акцизы на все средства доставки никотина, в том числе на электронные сигареты и кальяны.
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Общество
ПФР вскрыл крупную аферу с накоплениями россиян
Пенсионный фонд России вскрыл крупную аферу, от которой пострадали полмиллиона россиян.
Обновлено в 08:43
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Семеня подала апелляцию на решение CAS
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Игры
Sony раскрыла дату выхода Death Stranding
Компания Sony провела трансляцию с демонстрацией нового ролика игры Death Stranding, а также назвала дату выхода проекта.
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Происшествия
«Кровавую» фотосессию устроили у военного мемориала в Новороссийске
Молодые люди утроили "кровавую" фотосъемку у мемориала "Малая земля" в Новороссийске, сообщает сайт kp.ru.
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Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО
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Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»
Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
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Общество
ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок
Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
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Происшествия
Подросток вышел из комы из-за дезодоранта
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