Футбол

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонииСпорт день за днем 12:52

Кокорины приговорены к 1 году и 6 месяцам заключения в колонии общего режима, а Мамаев – к 1 году и 5 месяцам. В соответствии с действующим законодательством, каждый день, проведенный в СИЗО, засчитан осужденным за полтора дня. Срок заключения считается с 8 мая.
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Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

Газета.Ru13:23

Замглавы ОНК Москвы: Кокорин и Мамаев надеются, что не будут переведены в колонию

RT на русском11:33

Меркачёва: «Кокорин и Мамаев надеются, что апелляция снизит сроки и их сразу отпустят на волю»

Sport.ru12:14

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

РИА Новости10:15

Кокорин и Мамаев могут начать тренировать в колонии

Спорт день за днем12:52

Кокорин и Мамаев могут начать тренерскую карьеру в колонии

Спорт-Экспресс10:24

Кокорин и Мамаев могут начать в колонии тренерскую карьеру

Говорит Москва10:30
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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