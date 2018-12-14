Происшествия

Кокорин и Мамаев могут быть освобождены из-под стражи
Капитал страны
15:06

Адвокат Александра Кокорина Татьяна Стукалова рассказала о получении результатов судебно-медицинской экспертизы по делу арестованных спортсменов.
Капитал страны15:06
с чего всё началось
«Результаты заключений указывают на необходимость немедленного освобождения из-под стражи братьев Кокориных и других обвиняемых по этому делу», — написала Стукалова в своём Instagram
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Кокорина и Мамаева могут освободить после заключения экспертов, заявила адвокат

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Адвокат: Кокорин и Мамаев могут быть освобождены по результатам экспертизы

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Адвокат Кокорина: «Согласно заключениям судмедэкспертов, обвиняемых надо немедленно освободить»

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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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