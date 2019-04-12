Спорт

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колениPravda.Ru 08:59

Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Текст сделан на основании видеозаписи видеорегистратора из автомобиля, около которого происходил конфликт.
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В суде зачитали расшифровку с видеорегистратора по делу Кокорина и Мамаева

Газета.Ru09:32

«В следующий раз подумай, прежде чем скажешь «петух». На колени встал!» Расшифровка разговора Кокорина и Мамаева с потерпевшим

Матч ТВ08:41

«Моего брата еще раз так назовешь, я тебя изобью, ты умрешь»

Спорт-Экспресс09:00

В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с водителем: Кто петух?!

РЕН ТВ08:10

В суде зачитали расшифровку конфликта Кокорина и Мамаева с Соловчуком с записи регистратора

RT на русском08:05

Соловчуку предлагали встать на колени и спрашивали, почему житель Питера — петух

Чемпионат08:18

Угрозы, мат, унижения — расшифровка ссоры в суде над Кокориным и Мамаевым

REGNUM08:26
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия

В Коми злоумышленник украл из магазина 11 тортов

В Сосногороском районе Республики Коми мужчина проломил стену магазина и украл 11 тортов. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 08:14
Авто

АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз

АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа

Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес

Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны

Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
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Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Политика

На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»

В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Спорт

Загитова показала Урганту свою собаку

Обновлено в 09:19
Политика

Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Политика

Путин не исключил строительства дороги между Старыми и Новым Химками

Обновлено в 09:08
Общество

Facebook оштрафовали на три тысячи рублей

Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова с пляжа

Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева поздравила возлюбленного с днем рождения и опубликовала фото с ним в Инстаграме.
Обновлено в 09:09
Происшествия

Суд продлил домашний арест Калви

Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 07:32
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика

Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ

Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика

Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое

Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
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Космос

Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры

Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
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Происшествия

Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»

В среду, 10 апреля, в отношении футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Обновлено вчера в 16:43
Наука

Неделя в невесомости заставила мышей на борту МКС бегать кругами

В космосе грызуны, которых доставили на борт МКС, освоились довольно быстро, но примерно через неделю начали бегать кругами.
Обновлено вчера в 13:09
Игры

Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются

На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика

Кадыров объяснил, почему Чечне нужно простить долги за газ

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что населению республики все-таки простят долги за газ.
Обновлено в 04:59
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
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Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен

Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
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«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками

"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
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Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

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Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов

Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
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Экономика

Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»

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Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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