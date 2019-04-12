Спорт
Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колениPravda.Ru 08:59
Прокурор по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в ходе заседания суда предоставила расшифровку диалога между подсудимыми и потерпевшим водителем Виталием Соловчуком. Текст сделан на основании видеозаписи видеорегистратора из автомобиля, около которого происходил конфликт.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Происшествия
В Коми злоумышленник украл из магазина 11 тортов
В Сосногороском районе Республики Коми мужчина проломил стену магазина и украл 11 тортов. Об этом сообщает региональное управление МВД.
Обновлено в 08:14
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей в Евросоюз
АвтоВАЗ с мая этого года прекратит поставки автомобилей Lada в Европу.
Обновлено вчера в 14:47
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа
Хакеры Anonymous потребовали от властей Великобритании освободить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 04:26
Шоу-бизнес
Денис Клявер поделился редким фото с дочерью от Евы Польны
Бывший участник музыкальной группы «Чай вдвоем», певец Денис Клявер не часто показывает на своей странице совместные фото с дочерью Эвелиной.
Обновлено в 03:13
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
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Загитова показала Урганту свою собаку
Обновлено в 09:19
Политика
Порошенко и Меркель поддержали пасхальное перемирие в Донбассе
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко в ходе переговоров в Берлине поддержали инициативу о введении пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 09:11
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
В Сети появились новые фото Виктории Лопыревой и Игоря Булатова с пляжа
Напомним, совсем недавно Виктория Лопырева поздравила возлюбленного с днем рождения и опубликовала фото с ним в Инстаграме.
Обновлено в 09:09
Происшествия
Суд продлил домашний арест Калви
Басманный суд Москвы продлил до 14 июля срок домашнего ареста основателя фонда Baring Vostok, американского инвестора Майкла Калви, обвиняемого по делу о хищении более 2,5 млрд рублей у банка "Восточный".
Обновлено в 07:32
Общество
Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе
Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Матвиенко назвала условие возвращения РФ в ПАСЕ
Пока в ПАСЕ сохраняется дискриминация национальных делегаций, Россия не готова вернуться в эту организацию, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:01
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено в 04:48
Космос
Опубликована первая в истории изучения космоса фотография черной дыры
Европейские астрономы впервые в истории показали фотоизображение черной дыры — объекта, который не производит никакого излучения.
Обновлено 10 апреля в 09:41
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В среду, 10 апреля, в отношении футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева было возбуждено уголовное дело об административном правонарушении.
Обновлено вчера в 16:43
Наука
Неделя в невесомости заставила мышей на борту МКС бегать кругами
В космосе грызуны, которых доставили на борт МКС, освоились довольно быстро, но примерно через неделю начали бегать кругами.
Обновлено вчера в 13:09
Игры
Horizon Zero Dawn 2 и следующая God of War уже разрабатываются
На мероприятии Star Wars Celebration актриса Янина Гаванкар (Janina Gavankar), известная по центральной роли в сюжете Star Wars Battlefront II, пообщалась с фанаткой и раскрыла любопытную информацию.
Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Кадыров объяснил, почему Чечне нужно простить долги за газ
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил надежду, что населению республики все-таки простят долги за газ.
Обновлено в 04:59
Футбол
В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева
Обновлено в 08:18
Шоу-бизнес
Автор хитов Ольги Бузовой раскрыл стоимость своих песен
Некоторые хиты поп-звезды были написаны популярным рэпером Александром Степановым, более известным как ST. Ольга и Александр находятся в замечательных отношениях, которые не ограничиваются только партнерством.
Обновлено в 05:18
Хоккей
«Локомотив» продлил контракты с тремя игроками
"Локомотив" на своем официальном сайте объявил о продлении соглашений с тремя игроками команды.
Обновлено в 09:24
Футбол
Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка
Обновлено в 08:18
Кино
Российские космонавты снялись для афиш фантастических фильмов
Российские космонавты снялись для афиш классических советских фильмов и мультфильмов. 12 апреля отмечается День космонавтики.
Обновлено в 08:48
Экономика
Uber раскрыл убытки от слияния с «Яндексом»
Американский сервис по вызову такси Uber раскрыл сумму убытка совместного предприятия с «Яндекс.Такси» за 2018 год.
Обновлено в 09:27
Шоу-бизнес
Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта
Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10