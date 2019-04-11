Происшествия
Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиляЧемпионат вчера в 11:56
Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на сегодняшнем заседании суда по делу об участии в нескольких драках в конце октября прошлого года в Москве принесли извинения телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой за нанесённые повреждения её автомобилю.
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Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»
Московский Комсомолецвчера в 13:26
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Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы
Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
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Карпин против "Спартака" Стартует тур в пятницу матчем между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином".
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