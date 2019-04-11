Происшествия

Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиляЧемпионат вчера в 11:56

Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев на сегодняшнем заседании суда по делу об участии в нескольких драках в конце октября прошлого года в Москве принесли извинения телеведущей Первого канала Ольге Ушаковой за нанесённые повреждения её автомобилю.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Мамаев и Кокорин извинились перед избитым водителем: «пил» или «бил»

Московский Комсомолецвчера в 13:26

Кокорин-младший извинился перед Соловчуком

Газета.Ruвчера в 12:35

Мамаев и брат Кокорина извинились перед Соловчуком в суде

RT на русскомвчера в 11:53

П.Мамаев извинился в суде перед водителем В.Соловчуком

Агентство Москвавчера в 12:00

Мамаев в суде попросил прощения у потерпевшего Соловчука

ТАССвчера в 12:30

Кокорин и Мамаев извинились перед Ушаковой за повреждение автомобиля

Чемпионатвчера в 11:56

Мамаев: «За свои действия я извиняюсь. Готов компенсировать Соловчуку операцию и все остальное»

Sport24.ruвчера в 11:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 02:16, Ашберн
Наука

Сканы мозга покажут следы сотрясения в живых артериях

Сканы мозга могут продемонстрировать ущерб от сотрясения этого органа в живых артериях, как показало исследование.
Обновлено вчера в 09:31
Музыка

Рэпер ST назвал причину распада «Ленинграда»

Обновлено в 00:02
Здоровье

Минздрав отметил рост зарплат врачей за последние пять лет

Средний размер оклада врача в России увеличился в 1,5-2 раза за последние пять лет, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения России.
Обновлено в 01:52
Политика

Телеканал Коломойского подаст в суд на Порошенко

Ткаченко подчеркнул, что кандидатов в президенты на эфир не приглашали. Телеканалом владеет украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено в 01:03
Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Обновлено в 01:47
Экономика

«Ъ»: данные о клиентах банков из черного списка ЦБ попали в интернет

Попасть в черный список банков клиенты могут случайно, отмечают юристы.
Обновлено в 01:35
Общество

Человек уперся в космический потолок

Обновлено вчера в 09:49
Хоккей

Билялетдинов покидает пост главного тренера «Ак Барса»

Главный тренер казанского ХК «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов покидает свой пост, сообщает «РИА Новости», «Спорт Экспресс» и «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 13:23
Политика

Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся

Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Происшествия

Футболист «Спартака» Аяз Гулиев избил пешехода

Обновлено вчера в 16:00
Шоу-бизнес

Алсу спровоцировала слухи о разводе

Певица удивила подписчиков странным нарядом На днях в Сети стала распространяться новость о том, что звезда российской эстрады Алсу разводится с мужем Яном Абрамовым.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 годы Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994 — 1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972 — 1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Политика

Штаб Порошенко опубликовал новый издевательский ролик про Зеленского

Обновлено вчера в 18:09
Экономика

МВФ оценил макроэкономическую ситуацию в РФ

Глава МВФ Кристин Лагард, выступая на пресс-конференции, высказала своё мнение насчёт макроэкономической ситуации в России, назвав её «здоровой».
Обновлено вчера в 11:35
Космос

Первый частный луноход потерпел крушение при посадке

Обновлено вчера в 17:07
Футбол

Никола Влашич: «По игре ЦСКА никому не уступает в чемпионате России»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что его команда никому не уступает по игре среди соперников по чемпионату России.
Обновлено вчера в 20:40
Экономика

Сбербанк пояснил сообщения о покупке сети «О’кей»

«Сбербанк не планирует приобретение ретейлера «О’кей» в собственных интересах», — сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено вчера в 13:22
Гаджеты

Бизнес-ноутбук Acer TravelMate P6 работает до 20 часов без подзарядки

Обновлено в 01:40
Происшествия

В Бурятии уволили главврача из-за смерти запертого в подсобке пациента

Глава Бурятии Алексей Цыденов уволил главврача Баргузинской центральной районной больницы, в которой в начале февраля от пневмонии умер пациент, запертый в подсобке.
Обновлено в 01:52
Общество

Мужчины поделились мнением о волосах на женском теле

Обновлено вчера в 15:03
Общество

Названы регионы с самыми опасными дорогами

Обновлено вчера в 10:31
Политика

Пушков рассказал о последствиях выхода России из Совета Европы

Совокупные взносы Грузии и Украины не помогут преодолеть финансовый кризис, грозящий Совету Европы в связи с выходом из него России.
Обновлено вчера в 21:11
Происшествия

МВД уволило сбежавших на Украину ростовских полицейских

«Начальником УМВД России по Ростову-на-Дону с учетом поступившей информации о несанкционированном выезде сотрудников за пределы России подписан приказ об их увольнении из органов внутренних дел за грубое нарушение служебной дисциплины», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 10:47
Политика

Кремль отреагировал на эмоциональные слова Лукашенко о России

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что в Кремле не согласны с высказыванием Александра Лукашенко о «выкручивании рук» Белоруссии.
Обновлено вчера в 06:17
Общество

Священника сослали в глухое село из-за эффектных снимков супруги

В Магнитогорской епархии на сетевой скандал отреагировали быстро: Сергия Зотова отстранили от работы в кафедральном соборе и отправили служить в село Фершампенуаз Нагайбакского района, пишет "Комсомолка".
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Родина отказала Ассанжу в особой помощи

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Лондоне, не получит особой поддержки от родной Австралии.
Обновлено в 00:33
Общество

Россияне назвали самые раздражающие факторы на работе

Чаще всего россиян на работе раздражает необоснованная критика — об этом высказалась почти половина участников опроса (44 процента), проведенного сервисом Rabota.ru.
Обновлено вчера в 23:49
Общество

Чиновники свердловского Минобразования попались на сокрытии доходов

После прокурорских проверок 46 руководителей подведомственных учреждений и 14 служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Обновлено в 01:01
Хоккей

Овечкин вышел на 27-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф

Шайба в первом матче серии против «Каролины» (4:2) стала для нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина 62-й в карьере в играх плей-офф.
Обновлено в 01:51
Футбол

Карпин и Еременко против «Спартака» и другие матчи 23-го тура РПЛ

Карпин против "Спартака" Стартует тур в пятницу матчем между самарскими "Крыльями Советов" и казанским "Рубином".
Обновлено вчера в 17:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное