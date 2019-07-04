Происшествия
Кокорин и Мамаев этапированы в колониюКоммерсантъ 08:18
Господин Цыганков не уточнил, в какую именно колонию этапированы осужденные. Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили драку в кафе в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
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с чего всё началось
Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.ТАСС08:50
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