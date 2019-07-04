Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.

с чего всё началось

Господин Цыганков не уточнил, в какую именно колонию этапированы осужденные. Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили драку в кафе в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

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