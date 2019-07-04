Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колониюКоммерсантъ 08:18

Господин Цыганков не уточнил, в какую именно колонию этапированы осужденные. Напомним, осенью 2018 года футболисты устроили драку в кафе в центре Москвы. 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
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Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Адвокат Мамаева Павел Бушманов позднее уточнил, что футболисты этапированы в колонию Белгорода.
ТАСС08:50

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Источник: Кокорина и Мамаева этапируют в колонию в Белгородской области

РИА Новости09:06

Специальные условия для Мамаева и Кокорина в колонии Белгорода создаваться не будут

ТАСС09:05

Адвокат подтвердил, что футболистов А.Кокорина и П.Мамаева этапировали в колонию в Белгородской области

Агентство Москва08:29

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Газета.Ru09:55

Известность Кокорина и Мамаева не повлияет на условия в колонии

Телеканал 360°09:55

Мамаев и Кокорин попросят об УДО

Интерфакс08:52

Жена Мамаева призналась, что ей ничего не известно об этапировании мужа

RT на русском08:59
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Скандал с Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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