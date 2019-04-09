Происшествия
Кокорин и Мамаев доставлены в судНациональная служба новостей 05:29
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев доставлены в Пресненский районный суд, где сегодня начнётся первое заседание по их делу. Как отмечает Газета.ру, спортсмены явились с личными вещами. Там же находятся другие обвиняемые — брат Кокорина Кирилл, а также их приятель Александр Протасовицкий.
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Предварительный сговор не признаю, нет доказательств, следствие это надумало. Побои Соловчуку признаю, но это не из хулиганских побуждений. По Гайсину побои не признаю. К Паку не имею отношения.
— Павел Мамаев, российский футболистRT на русском 07:11
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