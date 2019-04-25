Происшествия

Мамаев рассказал о причине конфликта с СоловчукомИзвестия 10:52

Футболист Павел Мамаев, находящийся под арестом, рассказал, что стало причиной его конфликта с водителем Виталием Соловчуком. По его словам, шофер телеведущей Ольги Ушаковой оскорбил спортсмена и его друзей.
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«Почему ты считаешь, что Кокорин — петух?» Мамаев рассказал, почему вмешался в драку с Соловчуком

Матч ТВ10:25

Мамаев заявил об оскорбительном значении слова «петух»

РБК08:26

Мамаев представил свою версию конфликта с Соловчуком

Чемпионат07:26

«Он нанес мне удар, я почувствовал шок и угрозу». Мамаев рассказал подробности драки с водителем

Sport24.ru07:26

Мамаев назвал причину конфликта с водителем Соловчуком

РИА Новости07:20

Мамаев рассказал подробности драки с Соловчуком

RT на русском07:48

Подрались из-за петуха

Российская газета09:21
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Политика

Глава ДНР поручил упростить пересечение границы с РФ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин после подписания российским президентом Владимиром Путиным указа об упрощении получения паспортов РФ жителям Донбасса поручил упростить пересечение границы с Россией.
Обновлено в 07:40
Политика

Курсанты ВДВ массово сорвали погоны в знак протеста

Обновлено в 07:54
Происшествия

Нурмагомедов отреагировал на смерть отца бойца MMA от рук полицейских

Обновлено в 03:52
Игры

У Devil May Cry 5 не будет дополнений

Capcom объявила о том, что к Devil May Cry 5 не планируется выход дополнений.
Обновлено в 13:11
Общество

Мужчин этого знака зодиака называют самыми верными мужьями

Верными астрологи называют и мужчин-Дев.
Обновлено в 01:57
Хоккей

Сборная России проиграла Латвии во второй игре Еврочелленджа

Сборная России уступила Латвии в матче Еврочелленджа в рамках подготовки к чемпионату мира 2019 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:36
Кино

Михаил Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев попал в больницу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сорежиссера фильма о первом президенте СССР Андре Сингера.
Обновлено в 14:31
Политика

Эксперт сравнил поведение Ким Чен Ына на встрече с Путиным и с Трампом

Обновлено в 09:35
Культура

Первый канал отказался от комментария главы BlaBlaCar из-за ее пола

Генеральный директор сервиса BlaBlaCar Ирина Рейдер рассказала, что редактор программы «Доброе утро» на Первом канале отказался брать у нее комментарий для передачи, потому что она — женщина.
Обновлено в 11:56
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено вчера в 11:38
Шоу-бизнес

Кристина Асмус поддразнила мужа откровенным фото

Супруга Гарика Харламова Кристина Асмус уже не раз демонстрировала свои совершенные формы, выкладывая в соцсеть откровенные фотографии, которые она всегда сопровождает прикольными подписями.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Греческие пилоты без разрешения пригнали Boeing в Кишинев ради шутки

Пилоты греческой авиакомпании ради развлечения пригнали авиалайнер в Кишенев.
Обновлено в 14:52
Политика

Жители ДНР и ЛНР не получат российские пенсии без переезда в Россию

Жители Донецкой и Луганской Народных Республик, получившие российское гражданство, смогут получать страховые пенсии по старости только в случае переезда в Россию на постоянное жительство.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Вологде умер 7-летний Степа Кукин, избитый в приёмной семье

Сегодня около часа дня мальчика не стало. Напомним, трагедия произошла в областном центре 10 августа прошлого года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Девушка погибла под поездом на станции метро «Фрунзенская»

Обновлено в 05:17
Происшествия

Два человека погибли при стрельбе у метро «Новые Черемушки» в Москве

Обновлено в 11:03
Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила мамину песню

Поддержать ребенка собралась вся семья На 40-й день после кончины Юлии Началовой ее 12-летняя дочь Вера Алдонина вышла на сцену в рамках школьного дня открытых дверей.
Обновлено в 09:09
Футбол

Кокорин рассказал о поведении компании в «Кофемании»

Обновлено в 11:40
Хоккей

Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» из Кубка Стэнли

Капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон» Александр Овечкин отметил, что вылет клуба из Кубка Стэнли обусловлен «двумя неудачными отскоками».
Обновлено в 11:28
Политика

Кадыров отреагировал на санкции США против главы правительства Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на санкции США, введенные против главы правительства республики Муслима Хучиева.
Обновлено в 14:35
Происшествия

В трапезной Покровского храма в Твери произошло возгорание

В МЧС заявили, что в трапезной на территории Покровского храма в Твери произошло возгорание.
Обновлено в 14:02
Здоровье

Онколог: Рак легких долгое время протекает бессимптомно

Данный вид онкологии не дает о себе знать долгое время, протекая бессимптомно, поэтому зачастую его диагностируют уже на поздних стадиях.
Обновлено в 12:22
Политика

ЦИК Украины отрицает обвинения в затягивании объявления итогов выборов

Замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины Евгений Радченко отрицает обвинения избранного президента страны Владимира Зеленского в том, что ведомство затягивает объявление результатов выборов.
Обновлено в 13:14
Политика

Сына Немцова затравили за пост в соцсети про Крым

В социальной сети Facebook на сына политика Бориса Немцова обрушилась критика из-за его позиции по Крыму.
Обновлено в 12:11
Общество

Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон

Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено вчера в 18:06
Общество

В Королеве заложили капсулы в основание четырех пристроек к школам

В подмосковном Королеве заложили капсулы времени в основание четырех пристроек к школам, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».
Обновлено в 04:56
Политика

Совбез России увидел угрозу в грузинских клопах

Замглавы Совбеза России Рашид Нургалиев на совещании с руководителем Южной Осетии Анатолием Билибовым заявил, что необходимо принять меры для борьбы с угрозой от биолаборатории под Тбилиси, сообщила пресс-служба президента республики.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес

Джонни Депп женится на 20-летней танцовщице из Петербурга

Голливудский актер Джонни Депп намерен жениться на девушке из Санкт-Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на газету Daily Mail.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Активиста «Открытой России» задержали в суде за пиджак с надписью «Путина под трибунал»

В Санкт-Петербурге активиста «Открытой России» Дмитрия Скурихина задержали в здании суда, куда он пришел в пиджаке с вышитым лозунгом «Путина под трибунал».
Обновлено в 09:29
Общество

В Нижегородской области ввели режим ЧС из-за пожароопасной обстановки

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ввёл в регионе режим чрезвычайной ситуации из-за пожароопасной обстановки.
Обновлено в 13:39
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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