Происшествия
Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колониюРоссийская газета 05:11
Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.
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с чего всё началось
Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов. Например, если Кокорин не скажет, что не хочет отбывать [наказание] вместе с Мамаевым.ТАСС04:50
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