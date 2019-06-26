Все вместе будут отправлены в одну колонию в том случае, если от них лично не поступит отказных материалов. Например, если Кокорин не скажет, что не хочет отбывать [наказание] вместе с Мамаевым.

с чего всё началось

Заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко сообщил, что принято решение отправить осужденных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в одну колонию.

Кокорин и Мамаев будут отправлены в одну колонию

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