Происшествия
Во ФСИН пообещали отправить Кокорина и Мамаева в одну колониюРБК 04:51
Осужденные за драку в центре Москвы Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в одной колонии, сообщил журналистам заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, на которого ссылается ТАСС.
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Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено в 02:52
Транспорт
Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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Споры плесневых грибов пенициллы и аспергиллы, которые успешно колонизировали МКС, выживают в условиях открытого космоса.
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Происшествия
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за паводка
Власти города Тулун в Иркутской области призывают срочно эвакуироваться жителей ряда улиц, попавших в зону затопления из-за паводка, сообщает горадминистрация.
Обновлено в 08:03
Общество
Побит температурный рекорд в истории человечества
Всемирная метеорологическая организация ООН сообщила, что 2019 год окажется одним из самых жарких, а пятилетний период с 2015 по 2019 годы побьет рекорд по самым высоким средним температурам воздуха за всю историю наблюдения.
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Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян
Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
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Происшествия
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Президент Владимир Путин пригласил американского лидера Дональда Трампа посетить Москву на празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне в мае 2020 года.
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Авто
Компания Chrysler решила возродить минивэн Chrysler Voyager
Модель Chrysler Pacifica, при этом, останется в линейке только с дорогими комплектациями Touring и Limited, а также спецпакетом Red S Appearence, добавляющим минивэну обивку сидений из красной натуральной кожи и красные акценты в экстерьере.
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ДНР и ЛНР передали украинской стороне четырех пленных
Донецкая и Луганская народные республики освободили и передали украинской стороне четырех пленных.
Обновлено в 08:55
Финансы
Топилин сказал, какой объем пособий пойдет на детей от 1,5 до 3 лет
70-80 миллиардов рублей в год потребуется на выплату пособий родителям на детей в возрасте от полутора до трех лет.
Обновлено в 09:01
Политика
Подсчитан ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Обновлено в 07:58
Политика
Глава Рослесхоза подал в отставку
Глава Рослесхоза Иван Валентик подал в отставку, передает ТАСС РИА "Новости".
Обновлено в 07:12
Общество
Жара во Франции побила исторический рекорд
26 июня польские метеорологи сообщили, что в городе Радзынь побит температурный рекорд, установленный еще в 1833 году: воздух прогрелся до 38,2 градуса.
Обновлено в 09:00
Финансы
В ЦБ высказались о замедлении роста необеспеченного потребкредитования
Банк России опубликовал аналитический доклад, в котором рассказал о последствиях замедления роста необеспеченного потребкредитования.
Обновлено в 07:07
Транспорт
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за увеличения трафика
ГИБДД усилила контроль на Крымском мосту из-за случаев серьезного превышения скоростного режима и увеличения автомобильного трафика.
Обновлено в 04:09
Происшествия
В Бурятии при посадке разбился пассажирский Ан-24
В четверг при посадке в Нижнеангарске (Бурятия) потерпел крушение самолет Ан-24 авиаперевозчика «Ангара».
Обновлено вчера в 01:12
Политика
Кадыров подхватил слова Путина про предателей
В интервью британской газете Financial Times Путин назвал предательство самым большим и мерзким преступлением.
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Политика
Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину
Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Общество
Лидеров G20 в Осаке накормили цветами и морским чертом
Основными блюдами стали ризотто с листьями шисо, балантин из курицы, тофу с цветками цуккини и жареный во фритюре морской черт.
Обновлено в 08:36
Гаджеты
Работающий Samsung Galaxy Note 10+ показался на фото
Обновлено в 07:50
Происшествия
Закон об ужесточении наказания за ДТП в нетрезвом виде вступил в силу
Согласно изменениям, если пьяный водитель спровоцировал аварию и причинил другому человеку тяжкий вред здоровью, ему может грозить от трех до семи лет лишения свободы (ранее максимальный срок наказания составлял четыре года).
Обновлено в 03:44
Происшествия
В Ярославской области ликвидирована крупная финансовая пирамида
Пирамида незаконно работала с 2016 по 2019 год. Жертвами преступников стали более двух тысяч человек.
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Азиза перед свадьбой бросила жениха-композитора Олега Бескровного
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«Милан» арендует Эрнандеса у «Реала» с обязательным выкупом
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Александр Петров уходит из сериала «Полицейский с Рублевки»
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Раскрыты характеристики баллистической ракеты «Сармат»
Тактико-технические характеристики новейшей межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» были впервые обнародованы на форуме «Армия-2019».
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Неизвестный угрожает убийством бывшей солистке группы «Тату»
Бывшая участница группы «Тату» Елена Катина написала заявление в полицию, в котором она заявила, что опасается за свою жизнь.
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