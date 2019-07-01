Футболист Александр Кокорин, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, рассказал о своём рационе в колонии.

Кокорин рассказал о своём рационе в колонии

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