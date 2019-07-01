Спорт

Кокорин рассказал о своём рационе в колонииRT на русском 10:50

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Футболист Александр Кокорин, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, рассказал о своём рационе в колонии.
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Кокорин рассказал о своём рационе в колонии

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