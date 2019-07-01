Спорт
Кокорин рассказал о своём рационе в колонииRT на русском 10:50
Футболист Александр Кокорин, отбывающий заключение за две потасовки в центре Москвы, рассказал о своём рационе в колонии.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 10:59, Вашингтон
Политика
На Украине начались парламентские выборы
С утра на Украине открылись избирательные участки для голосования на досрочных выборах в Верховную раду.
Обновлено в 05:20
Футбол
«Спартак» осудил избиение своих фанатов полицией в Ростове-на-Дону
Московский «Спартак» отреагировал на применение силы со стороны полиции во время задержания болельщиков красно-белых после встречи второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между столичным клубом и «Ростовом».
Обновлено в 10:15
Политика
Скабееву возмутили слова Зеленского об обстреле Донбасса
Телеведущая Ольга Скабеева возмутилась словами президента Украины Владимира Зеленского об обстреле Первомайска.
Обновлено в 08:05
Армия и оружие
Армия Хафтара заявила о сбитом в Триполи правительственном беспилотнике
Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара заявила, что сбила беспилотник турецкого производства в районе Триполи.
Обновлено в 09:53
Политика
В Донбассе на пункте пропуска «Майорское» нашли взрывоопасный предмет
Государственная служба Украины чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) обнаружила взрывоопасный предмет вблизи контрольно-пропускного пункта въезда-выезда (КППВВ) "Майорское" на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 06:25
Общество
Дым от пожаров в Восточной Сибири добрался до Новосибирска
Обновлено в 07:45
Происшествия
Для тушения пожара в Оренбургской области привлекли военную авиацию
Для тушения крупного степного пожара в Орском районе Оренбургской области привлечены авиация МЧС и Минобороны.
Обновлено в 03:17
Спорт
Казань примет чемпионат мира по водным видам спорта 2025 года
Обновлено в 07:21
Происшествия
Власти Ирана отказались отпустить задержанных на танкере россиян
Инцидент со Stena Impero стал фактическим ответом иранских властей на задержание Британией иранского танкера 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС против Сирии.
Обновлено в 09:50
Происшествия
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок
В пензенском зоопарке погиб закормленный посетителями жеребенок, сообщила администрация зоопарка.
Обновлено в 08:02
Политика
Абэ назвал сроки заключения мирного договора с Россией
Премьер Японии Синдзо Абэ заявил, что хочет договориться о заключении мирного договора с Россией до 2021 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:06
Единоборства
Олейник уступил Харрису нокаутом за 12 секунд в UFC
Поединок бойцов, относящихся к тяжелой весовой категории, завершился на 12-й секунде первого раунда, когда американец ударами коленями в прыжке ошеломил Олейника, а затем левым боковым ударом окончательно отправил его в нокаут.
Обновлено в 02:17
Авто
Bosch выпустил обучающее видео по обслуживанию тормозной системы
Компания Robert Bosch GmbH опубликовала видеоролик, в котором осветила наиболее популярные вопросы, касающиеся обслуживания тормозных механизмов.
Обновлено 19 июля в 08:38
Космос
Космический корабль «Союз МС-13» вышел на орбиту и взял курс на МКС
«Союз МС-13» с интернациональным экипажем из трёх человек отделился от третьей ступени ракеты «Союз-ФГ» и взял курс на полет к Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 13:10
Политика
На украинском избирательном участке сейф заменили кастрюлей
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опубликовал в своём Facebook фотографию с избирательного участка на Украине, на котором в качестве сейфа использовалась кастрюля.
Обновлено в 10:37
Кино
Фильм «Мстители: Финал» все-таки побьет рекорд «Аватара»
Не слишком замысловатый, но масштабный план Marvel, направленный на установление фильмом "Мстители: Финал" нового рекорда по кассовым сборам, похоже, всё-таки сработал.
Обновлено в 08:04
Происшествия
Арестован напавший с ножом на глухонемых пассажиров метро в Петербурге
Ленинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца Фетулаха Гамдулаева, который напал с ножом на двух пассажиров метро.
Обновлено в 08:17
Футбол
Мамаев не считает себя и Кокорина золотой молодежью
Футболист отметил, по его мнению, это не золотая молодежь, а люди, которые заработали деньги, и они их как хотят, так и могут тратить.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Украинские военные сорвали перемирие
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
Су-30 готов был сбить американский военный самолёт
Обновлено вчера в 22:18
Армия и оружие
Американский авианосец понёс первые потери вблизи берегов Ирана
Американский телеканал CNN сообщил об инциденте, который произошел вблизи берегов Ирана.
Обновлено в 06:29
Политика
Меркель предупредила Россию не вмешиваться в дела Европы
Дрожащую Меркель отправили в длительный отпуск Меркель отметила, что остается сторонницей хороших отношений с Россией.
Обновлено в 05:58
Единоборства
Боксеру Максиму Дадашеву после боя диагностировали отек мозга
Первое поражение в профессиональной карьере обернулось для российского боксера-средневеса Максима Дадашева тяжелейшей травмой – врачи в Калифорнии диагностировали у него отек мозга после поединка с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом.
Обновлено вчера в 02:25
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
Обновлено в 00:51
Происшествия
На Украине осквернили памятник генералу Ватутину
Обновлено в 09:07
Происшествия
Суд освободил подозреваемых в изнасиловании россиянки в Барселоне
Испанский суд освободил из-под стражи двух подозреваемых в групповом изнасиловании россиянки.
Обновлено в 06:33
Единоборства
Боксер Турман заявил, что поражение от Пакьяо послужит ему уроком
Американец Кит Турман считает, что сможет извлечь урок из своего поражения от филиппинца Мэнни Пакьяо в поединке за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг.
Обновлено в 01:33
Политика
Орешкин оценил возможность создания единой валюты для РФ и Белоруссии
«Бежать впереди с точки зрения создания единой валюты и единой денежно-кредитной политики точно не стоит, нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к таким колебаниям», — цитирует Орешкина ТАСС.
Обновлено в 10:07