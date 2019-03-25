Футбол

Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»REGNUM 10:58

Врачи футбольного клуба «Зенит» до сих пор не посетили находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Об этом 25 марта сообщила супруга спортсмена Дарья Валитова на своей странице в Instagram. «До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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