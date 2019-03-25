Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»REGNUM 10:58
Врачи футбольного клуба «Зенит» до сих пор не посетили находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Об этом 25 марта сообщила супруга спортсмена Дарья Валитова на своей странице в Instagram. «До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 18:33, Ашберн
Общество
Врио губернатора оценил состояние Челябинска на «двойку»
Обновлено в 13:40
Общество
Учительницу заставили уволиться из-за фото в купальнике
В Барнауле учительницу русского языка и литературы вынудили уволиться из-за фотографий, сообщает "Московский Комсомолец".
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Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Обновлено в 15:14
Политика
В Венесуэле снова отключилось электричество
Новое масштабное отключение электроэнергии произошло в понедельник в нескольких районах Венесуэлы, в том числе в Каракасе, сообщают латиноамериканские СМИ.
Обновлено в 14:42
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Дима Билан получил звание заслуженного артиста России из рук министра культуры страны Владимира Мединского.
Обновлено в 09:57
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за уничтожение индейцев
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил письмо королю Испании Фелипе VI с требованием принести извинения коренным народам Америки за убийства, совершенные во время завоевания континента.
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Политика
В Раде назвали сотрудничество с РФ «лекарством» для экономики Украины
Парламентарий заявил, что одним из способов выхода украинской экономики из кризиса является налаживание сотрудничества с Россией.
Обновлено в 16:15
Гаджеты
Xiaomi начала распространять новую стабильную версию MIUI 10.2.6
В новой версии MIUI повысили стабильность работы системы, а также добавили несколько новых возможностей и изменили пользовательский интерфейс.
Обновлено в 10:54
Экономика
Utair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
21 марта Utair на встрече с банками-кредиторами предложила свой вариант реструктуризации долга, который совместно со своим агентом, Райффайзенбанком, разрабатывала почти полгода.
Обновлено вчера в 17:55
Политика
Рогозин сообщил, во сколько обойдется России отказ от «Байконура»
Рогозин уточнил, что для запусков пилотируемых кораблей с космодрома "Восточный" России нужно достроить башню обслуживания и открыть районы приводнения кораблей в Тихом океане – на случай неудачных пусков.
Обновлено в 14:20
Футбол
Погребняк посетит заседание комитета по этике РФС
«Павел сам будет присутствовать на заседании комитета по этике», — заявил ТАСС президент «Урала» Григорий Иванов.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Подруга Юлии Скрипаль заявила, что полковник ГРУ и его дочь живы
Подруга Юлии Скрипаль Гульнара, с которой дочь экс-шпиона работала в консульстве США в Москве, заявила следственным органам России, что Скрипали живы и находятся под программой защиты свидетелей, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 15:41
Общество
Суд отклонил иск Росгвардии к мясокомбинату «Дружба народов»
Арбитражный суд Москвы отклонил иск ФКУ «Московский центр материально-технического обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии РФ» к крымскому мясокомбинату «Дружба народов».
Обновлено в 06:53
Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Президент Турции Тайип Эрдоган выступил с предложением сменить статус собора Святой Софии в Стамбуле на мечеть.
Обновлено вчера в 22:51
Здоровье
В Госдуме предложили запретить продукты с трансжирами
Во многих странах искусственные трансжиры либо запрещены, либо серьезно ограничены.
Обновлено в 04:10
Хоккей
Александр Овечкин вместе с «Вашингтоном» посетил Белый дом
Президент США Дональд Трамп провел в Белом доме официальный прием для обладателей Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги минувшего сезона клуба "Вашингтон Кэпиталз".
Обновлено в 16:59
Политика
Зеленский объяснил готовность встать на колени перед Путиным
В январе 2019 года президент Украины Петр Порошенко в ходе объявления о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок заявил, что не намерен вставать перед Путиным «на колени или в какую-то другую позу».
Обновлено в 09:38
Политика
Генсек НАТО: Грузия станет членом альянса
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом альянса, предает РИА "Новости".
Обновлено в 03:49
Политика
Кузнецова рассказала о ситуации с защитой прав российских детей в США
С США сложилась тяжёлая ситуация по защите прав наших детей, переданных ранее под усыновление.
Обновлено в 18:11
Футбол
Украина одолела Люксембург в матче квалификации Евро-2020
Сборная Украины одолела команду Люксембурга в матче квалификации чемпионата Европы - 2020, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 18:02
Энергетика
Новинки автогаза: во сколько обойдется умная система учета
Создание в России интеллектуальной системы учета голубого топлива обойдется в 385 млрд рублей.
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Происшествия
В ДТП с грузовиками под Вологдой погибли три человека
Обновлено в 16:54
Армия и оружие
NI смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе
Издание The National Interest смоделировало начало войны между Россией и НАТО в Европе и предложило альянсу способ "нейтрализовать" Москву.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Ядерные бомбардировщики США заметили у границ России
Три стратегических бомбардировщика США заметили у российских границ. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:42
Кино
В китайском прокате «Богемскую рапсодию» покажут без ЛГБТ-сцен
Обновлено в 09:07