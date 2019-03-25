Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»REGNUM 10:58
Врачи футбольного клуба «Зенит» до сих пор не посетили находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Об этом 25 марта сообщила супруга спортсмена Дарья Валитова на своей странице в Instagram. «До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 15:34, Ашберн
Энергетика
Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ
Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».
Обновлено в 11:54
Происшествия
В России впервые вынесли наказание за вовлечение подростков в митинги
Центральный районный суд Калининграда вынес вердикт по первому в России административному делу о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные митинги.
Обновлено в 15:19
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Армия и оружие
Минобороны: Трое российских военных погибли в Сирии
Трое военнослужащих Вооруженных сил РФ погибли в Сирии в ходе боя с террористами.
Обновлено в 15:14
Культура
Дима Билан на костылях получил звание заслуженного артиста
Обновлено в 09:57
Шоу-бизнес
Знаменитости прокомментировали цену билетов на концерт Пугачевой
Знаменитости прокомментировали стоимость билетов на концерт Пугачевой. Ценники на места достигают отметки в 530 тысяч рублей.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Обновлено в 11:52
Политика
МВД: пенсионные изменения не затронут полицейских
В МВД заявили, что повышение пенсионного возраста для полицейских «не разрабатывалось и не планируется».
Обновлено в 06:20
Политика
Повод ушел: как доклад Мюллера повлияет на отношения России и США
Результат работы комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера подтвердил то, о чем твердили критически настроенные наблюдатели все два года расследования, — отсутствие сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией во время предвыборной гонки 2016 года.
Обновлено в 09:12
Политика
Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами
Президент США Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:21
Политика
В Казахстане предложили переименовать еще три города
Городам Петропавловск, Павлодар и Семей предложено дать имена исторических личностей Представитель демократической партии Казахстана "Ак Жол" Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей в честь великих деятелей казахского народа.
Обновлено в 04:50
Наука
Поздние скифы ушли из степей раньше, чем считалось
В Крыму поздние скифы занимали три региона – Предгорья, Юго-Западный Крым (горы) и Северо-Западный (степь).
Обновлено 22 марта в 00:49
Игры
DOOM Eternal, Fallout 76, RAGE 2 и Wolfenstein: Youngblood выйдут в Steam
RAGE 2 выйдет в Steam одновременно с другими платформами 14 мая.
Обновлено в 13:06
Спорт
Ларс Бергер не заинтересован в работе со сборной России по биатлону
Бывший норвежский биатлонист и лыжник Ларс Бергер в настоящее время не заинтересован в работе тренером сборной России по биатлону.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Год после трагедии. Россия вспоминает жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
Сегодня в Кемерове жители города несут цветы к месту, где еще год назад стоял торговый центр «Зимняя вишня», подобные которому есть едва ли не в каждом относительно крупном городе нашей страны.
Обновлено в 09:37
Общество
Главу жилищного комитета Петербурга отправили в отставку
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов отправил в отставку председателя жилищного комитета Валерия Шияна.
Обновлено в 03:57
Политика
Лавров обвинил США в организации переворота в Венесуэле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что попытки США организовать госпереворот в Венесуэле являются неприкрытым вмешательством в дела республики, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
Обновлено вчера в 10:26
Происшествия
Суд продлил арест обвиняемому в краже картины Куинджи
Обновлено в 12:01
Происшествия
Мать семилетнего мальчика заявила об изнасиловании сына в больнице
Вскоре ребенок все-таки признался в том, что ему пришлось пережить в больнице, и родственники обратились к стражам порядка с заявлением.
Обновлено в 11:01
Армия и оружие
Американцы признали, что МиГ-29 лучше истребителей США
США закупили 20 самолетов МиГ-29 у Молдавии в 1997 году. Американские истребители превосходили советский только по показателю авионики.
Обновлено в 01:18
Политика
Экс-глава Росгеологии объяснил свою отставку
Бывший глава Росгеологии Роман Панов в понедельник объяснил свою отставку плановой ротацией.
Обновлено в 15:20
Общество
Новая «Мисс Москва» получит запасную корону
Потерявшая свое звание «Мисс Москва — 2018» Алеся Семеренко, по обнародованной ранее информации, сломала корону, поэтому Ксения Поленова получит лишь запасную.
Обновлено в 13:27
Энергетика
Китай в феврале нарастил закупки нефти у Венесуэлы и Ирана
Значительно увеличились поставки иранской нефти в Поднебесную - на 22% по сравнению с январем, до 1,96 млн тонн.
Обновлено в 07:10
Музыка
В Липецке три площадки отказали группе «Элизиум» в проведении концерта
Рок-группе «Элизиум» отказали в проведении концерта три площадки в Липецке. Об этом сообщается на ее странице во «ВКонтакте».
Обновлено в 14:15
Шоу-бизнес
Жена юмориста Николая Бандурина призналась в измене
Обновлено в 13:20
Происшествия
В Калмыкии сотрудники СКР и полиции сошлись в драке
По информации «Московский комсомолец в Калмыкии», в конфликте участвовали высокопоставленные сотрудники полиции республики и сотрудники Следственного управления Следственного комитета, при этом полицейские, по данным журналистов, призвали на подмогу местного криминального авторитета, который в итоге предложил разрешить конфликт «на трезвую голову».
Обновлено в 14:35