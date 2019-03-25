Футбол
Кокорин до сих пор не обследован врачами «Зенита»REGNUM 10:58
Врачи футбольного клуба «Зенит» до сих пор не посетили находящегося в СИЗО футболиста Александра Кокорина. Об этом 25 марта сообщила супруга спортсмена Дарья Валитова на своей странице в Instagram. «До сих пор нет разрешение врачам, чтобы пройти к Саше», — сообщила она.
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Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО выросла в 2018 г на 17%
Чистая прибыль Газпромбанка по МСФО в 2018 году выросла почти на 17% по сравнению с предыдущим годом и составила 39,5 миллиарда рублей, сообщил банк в понедельник.
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Самолет British Airways по ошибке сел в Эдинбурге вместо Дюссельдорфа
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Общество
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Сеть кафе «АндерСон» инициировала собственные санитарные проверки, на основании которых и планирует оспорить заявления Роспотребнадзора.
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Армия и оружие
Турецкая авиация пыталась мешать вертолету греческого премьера
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Большунов получил дистанционный Кубок и все же улыбнулся
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Ирина Дубцова опровергла слухи о том, что она будет ведущей «Дома-2»
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Обновлено в 12:00
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Трамп признал суверенитет Израиля над Голанами
Президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Израиля Биньямина Нетаньяху подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 12:22
Хоккей
Кемпны пропустит остаток регулярного чемпионата и старт плей-офф
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Михал Кемпны, скорее всего, выбыл до конца регулярного чемпионата, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Изабель Хуршудян.
Обновлено в 11:56
Происшествия
Суд заочно арестовал экс-главу «Газпром промгаза» по делу о налогах
Бабушкинский суд Москвы заочно арестовал экс-гендиректора научно-исследовательского предприятия «Газпром промгаз» Александра Карасевича.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Россиянин назвал следователя пассивным гомосексуалом и пошел под суд
Согласно материалам дела, в октябре 2018-го Мамасалиев в одной из групп WhatsApp «пошел на поводу у эмоций и распространил заведомо ложную информацию о следователе, опорочив его честь, достоинство и репутацию».
Обновлено в 08:51
Армия и оружие
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Военные обзаведутся собственной мобильной сетью на базе Tele2. Связь получит особую защиту с помощью криптографии.
Обновлено в 02:38
Музыка
Умер музыкант-авангардист Скотт Уокер
Уокера называли одним из самых загадочных музыкантов современности, отмечает BBC News.
Обновлено в 09:00
Экономика
Фондовый рынок предрекает рецессию в США
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Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
СМИ назвали цель визита российских военных в Венесуэлу
Российские военные прибыли в Венесуэлу для проведения двусторонних консультаций по военно-техническому сотрудничеству (ВТС), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на дипломатический источник в Каракасе.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
Израиль начал наносить ракетные удары по сектору Газа
Израильская армия начала наносить ракетные удары по позициям ХАМАС в секторе Газа.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Обвиняемый в краже картины Куинджи заявил, что раскаялся в содеянном
Чуприков ранее признал себя виновным и объяснил свой мотив - он хотел "привлечь внимание к себе".
Обновлено в 11:40
Политика
СМИ узнали об обещании Мэй уйти в отставку ради Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит соглашение по выходу королевства из Евросоюза.
Обновлено в 11:06
Наука
Гидродинамика объяснила форму меланомы
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Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Украинская полиция хочет отказаться от автоматов Калашникова
Украинская полиция намерена на 90% отказаться от автоматов Калашникова, заменив их европейским оружием, заявил глава ведомства Сергей Князев.
Обновлено в 08:00
Транспорт
На московских магистралях запретят ездить по выделенкам в выходные
В Москве с 14 апреля запретят ездить в выходные по выделенным полосам на пяти магистралях.
Обновлено в 10:00
Политика
Рейтинг кандидата в президенты Украины Зеленского превысил 30%
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них будут участвовать 39 кандидатов.
Обновлено в 02:42
Происшествия
Ребенок в Петербурге провалился под лед Невы
Спасатели Санкт-Петербурга ищут одиннадцатилетнего ребенка, провалившегося под лед Невы, сообщает «Интерфакс».
Обновлено в 11:43
Армия и оружие
Экс-сотрудник СБУ назвал убийц Моторолы и Гиви
Бывший сотрудник украинской Службы безопасности (СБУ) Василий Прозоров на конференции в Москве заявил, что главу батальона «Спарта» Арсена «Моторолу» Павлова и командира батальона «Сомали» Михаила «Гиви» Толстых убили украинские спецслужбы.
Обновлено в 06:48
Наука
ОИЯИ запустил «фабрику сверхтяжелых элементов»
Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ) официально запустил новый циклотрон ДЦ-280, который ученые называют «фабрикой сверхтяжелых элементов».
Обновлено в 12:16
Происшествия
В Туве воспитанников детсада привили от туберкулеза вместо пробы Манту
В одном из детских садов города Кызыла в Туве вместо пробы Манту детям сделали вакцину от туберкулеза, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева поступило в суд
Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева поступило в Пресненский суд Москвы, сообщил РИА Новости в понедельник пресс-секретарь инстанции Алексей Черников.
Обновлено в 10:09