Футбол

Кокорин в СИЗО читает Новый Завет и хочет чаще общаться со священником
Sport24.ru
02:58

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин в СИЗО уделяет время духовному самообразованию, сообщают «Известия». По словам Кокорина, он два раза был в храме, один раз — на литургии.
Sport24.ru02:58
Александр Кокорин
Читаю Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь. Передайте священнику, что я был бы рад чаще с ним общаться. Что касается решения суда, то мы целый день общались с органом власти, который нас не слышит.
— Александр Кокорин, российский футболистSports.ru 02:25
с чего всё началось

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Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев стали уделять больше времени духовному развитию. Так, нападающий «Зенита» штудирует Новый Завет, а в камере полузащитника «Краснодара» появились иконостас и лампада, сообщают «Известия».
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Кокорин в СИЗО читает Новый Завет и хочет чаще общаться со священником

Sport24.ru02:58

Александр Кокорин: «Читаю в СИЗО Новый Завет. Считаю, главное – как ты веришь»

Sports.ru02:25

Александр Кокорин: «Был бы рад чаще общаться со священником»

Матч ТВвчера в 18:04

Мамаев: в СИЗО появилось больше времени для общения с Богом

Чемпионатвчера в 15:53

Александр Кокорин: «Читаю Новый Завет. Буду рад чаще общаться со священником»

Спорт-Экспрессвчера в 15:47

Кокорин читает Новый завет в изоляторе

Газета.Ruвчера в 09:46

Кокорин и Мамаев обратились к Богу в СИЗО

Известиявчера в 08:35
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Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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