Футбол

Кокорин – о 28-летии в СИЗО: «Никаких подарков не просил»Бомбардир.ру 18:28

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин ответил на вопрос о дне рождения в СИЗО, куда он был помещен в рамках дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». 19-го марта игроку сборной России исполняется 28 лет.
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Кокорин – о дне рождении в СИЗО: никаких подарков не просил

Чемпионат19:17

Александр Кокорин: «Никаких подарков на день рождения я не просил»

Спорт-Экспресс19:58

Кокорин не просил подарков на день рождения. Нападающему исполнилось 28 лет

Sportbox.RU19:26

Кокорин не просил подарков на день рождения. Нападающему исполнилось 28 лет

Матч ТВ19:26

«Никаких подарков ни от кого я не просил». Кокорин — о дне рождении в СИЗО

Sport24.ru20:23

Кокорин о дне рождения в СИЗО: «Никаких подарков ни от кого не просил»

Sports.ru17:57

Уже не торт: в канун дня рождения Кокорина его дело ушло в прокуратуру

Известия14:11
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Экс-глава СБУ оценил возможность военного вторжения России на Украину

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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
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