Кокорин попросил дать ему шанс вернуться в спортRambler News Service 08:57

Футболист Александр Кокорин в ходе своего заключительного слова в суде попросил дать ему шанс вернуться в спорт, передаёт корреспондент RNS из Мосгорсуда.

Кокорин попросил дать ему шанс вернуться в спорт

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