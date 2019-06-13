Спорт

Кокорин попросил дать ему шанс вернуться в спортRambler News Service 08:57

Футболист Александр Кокорин в ходе своего заключительного слова в суде попросил дать ему шанс вернуться в спорт, передаёт корреспондент RNS из Мосгорсуда.
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Кокорин: Если есть шанс, дайте исправиться

Нева Спорт09:28

Кокорин: Мы прошли этот путь достойно

Life.ru09:01

Александр Кокорин: «Хочется вернуться в спорт, восстановить здоровье, увидеть родителей, семью»

Матч ТВ08:55

Кокорин попросил дать ему шанс вернуться в спорт

Rambler News Service08:57

Кокорин: «Убившему по неосторожности дали год и 4 месяца, а мне — год и 6. Как тут не улыбаться?»

Sport24.ru08:51

Александр Кокорин: Дайте шанс исправиться перед обществом

Советский спорт08:44

Кокорин: хочу вернуться в спорт и увидеть семью

RT на русском08:44
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Происшествия

Состояние Бари Алибасова не улучшается

Состояние Бари Алибасова не улучшается Артист по-прежнему находится в реанимации.
Обновлено в 03:49
Спорт

Павел Мамаев: Обычная мужская драка перечеркнула все, что мы делали

Обновлено в 09:46
Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева о драках в центре Москвы.
Обновлено в 10:03
Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Более 50 детей умерли, отравившись плодами личи в Индии

За последние десять дней в индийском штате Бихар округа Музаффарпур скончались 53 ребенка.
Обновлено в 04:57
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Происшествия

Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота

Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Расследование по делу о краже картины Куинджи завершили

Обновлено в 10:13
Общество

Власти Карелии решили изменить охранный статус урочища Сандармох

Управление по охране объектов культурного наследия Карелии предложило федеральному Минкультуры уточнить охранный статус урочища Сандармох, где в годы Большого террора была расстреляно и захоронено почти 10 тысяч человек.
Обновлено в 08:54
Общество

В Госдуме предложили повысить штраф за хранение данных россиян

В конце декабря 2018 года ведомство направляло Facebook и Twitter требования о предоставлении информации о локализации баз данных российских пользователей в РФ.
Обновлено в 10:10
Космос

Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию

Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует к 2030 году создать и отправить на орбиту собственную станцию для проведения экспериментов в условиях микрогравитации, сообщил в четверг журналистам глава космического агентства доктор Кайласавадиву Сиван.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

Рудковская: я не стесняюсь своего возраста

Телеведущая Яна Рудковская опубликовала видео в купальнике и поделилась мыслями о своем возрасте, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:26
Политика

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

Путин: ШОС стала серьезной и многоплановой организацией

Саммит Шанхайской организации сотрудничества состоится в Бишкеке 13-14 июня Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) стала серьезной организацией, задачи которой привлекательны для многих стран Евразии.
Обновлено в 00:20
Шоу-бизнес

Наташа Королева выпустила новую песню «Символ юности»

Отечественная исполнительница Наташа Королева выпустила новую песню, посвященную желтым тюльпанам.
Обновлено в 02:20
Авто

Паркетник Haval F7 станет дешевле на 220 тысяч рублей

Кроссовер Haval F7, ценник которого стал главным разочарованием минувшей недели, станет доступнее.
Обновлено 11 июня в 23:33
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Экономика

Кудрин: Индексация пенсий выше инфляции может потребовать средства ФНБ

По мнению Кудрина, в этом году экономический рост составит примерно один процент, а в следующем году - один-два процента.
Обновлено в 07:40
Экономика

Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от руководства Минфина объяснить, почему происходит медленное финансирование национальных проектов.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

Самолеты ВКС России нанесли удары по террористам в Сирии

Обновлено в 06:06
Политика

Володин не исключил возвращение России в ПАСЕ в июне

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 09:39
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка

Молния ударила в девушку в Колыванском районе Новосибирской области в четверг, она скончалась от полученных травм.
Обновлено в 06:13
Космос

Ученые открыли невидимую галактику, сжавшую Млечный Путь в «гармошку»

Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода по окраинам Галактики, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.
Обновлено в 07:26
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
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Скандал с футболистами Кокориным и МамаевымБольше новостей по теме
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