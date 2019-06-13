Спорт
Кокорин попросил дать ему шанс вернуться в спортRambler News Service 08:57
Футболист Александр Кокорин в ходе своего заключительного слова в суде попросил дать ему шанс вернуться в спорт, передаёт корреспондент RNS из Мосгорсуда.
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Индия планирует до 2030 года создать собственную космическую станцию
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Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
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Медведев потребовал объяснить промедления в финансировании нацпроектов
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что делегация российского парламента может принять участие в июньской сессии ПАСЕ, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях
В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
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В Новосибирской области от удара молнии погибла девушка
Молния ударила в девушку в Колыванском районе Новосибирской области в четверг, она скончалась от полученных травм.
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Оказалось, что она похожа не на плоский блин или даже на букву S, как на то указывают карты распределения водорода по окраинам Галактики, а на причудливую структуру, чьи края заплетены в необычную смятую и сжатую спираль.
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В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»
Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
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