Футбол

Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекордМосковский Комсомолец 15:10

Кирилл Кокорин сказал, что исправился на следующий же день, как оказался в СИЗО.
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Брат Кокорина: «Я изменился чисто по-человечески, 40 книжек в СИЗО прочитал»

Матч ТВ15:28

Брат Кокорина: «Я изменился чисто по-человечески, 40 книжек в СИЗО прочитал»

Sportbox.RU15:28

К. Кокорин: я прочитал 40 книжек в СИЗО, в жизни столько не читал

Чемпионат15:07

Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекорд

Московский Комсомолец15:10

Брат Кокорина: «В СИЗО прочитал 40 книжек. Это не наше место, мы не такие преступники»

Sport24.ru15:06

"Я в СИЗО 40 книжек прочитал. Я уже поменялся в лучшую сторону. Последнее слово Кирилла Кокорина

Спорт-Экспресс15:06

«Я 40 книжек прочитал в СИЗО»: последнее слово Кокорина и Мамаева

МК-Спорт05:18
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Футбол

«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству

Обновлено в 16:56
Происшествия

При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек

В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.
Обновлено в 14:29
Кино

«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории

По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Обновлено в 16:29
Происшествия

Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии

Попадание молнии в самолет Superjet-100 привело к отказу автоматики, из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 20:19
Политика

Украина получила «чистую» нефть из России

Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Происшествия

Летевший SSJ-100 глава Североморска видел два удара молнии в двигатель

Обновлено в 12:29
Политика

Украина запретит въезд в страну иностранцам с георгиевскими лентами

Иностранцам, которые попытаются провезти на территорию Украины запрещенную символику, могут запретить въезд на три года.
Обновлено в 17:26
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Религия

7 мая православные отметят Радоницу

В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено 04 мая в 06:06
Происшествия

В Петербурге водитель сбил двух пешеходов

Обновлено в 15:08
Политика

«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»

Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Происшествия

В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования

Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Происшествия

На Украине грузовик с туристами рухнул с обрыва

ЧП произошло в Ивано-Франковской области. Грузовой автомобиль с 23 туристами сорвался с обрыва и рухнул в реку Черный Черемош.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой

Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Футбол

Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
Обновлено в 15:49
Происшествия

Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека

Обновлено вчера в 17:27
Шоу-бизнес

43-летний сын звезды «Карнавальной ночи» Юрия Белова стал бомжом

Обновлено в 15:22
Футбол

Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США

Обновлено в 12:33
Общество

Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета

Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Происшествия

Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено в 02:50
Экономика

Morgan Stanley сворачивает деятельность в России

"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены

Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Кино

Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал

Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия

После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур

Обновлено вчера в 19:38
Политика

Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане

Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
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Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве

Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
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Кино

Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»

После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
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Смартфоны Mi A3 и Mi A3 Lite получат процессоры серии Snapdragon 700

Предполагается использование Snapdragon 710 или 712, но не исключено что Mi A3 получит Snapdragon 730.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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