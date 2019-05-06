Футбол
Кокорин-младший: в СИЗО прочитал 40 книжек, это рекордМосковский Комсомолец 15:10
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Футбол
«Манчестер Сити» победил «Лестер» и приблизился к чемпионству
Обновлено в 16:56
Происшествия
При крушении самолёта в Мексике погибли 14 человек
В результате крушения частного самолёта Bombardier Challenger 601, следовавшего из американского Лас-Вегаса в мексиканский Монтеррей, погибли 14 человек.
Обновлено в 14:29
Кино
«Мстители: Финал» стали вторым самым кассовым фильмом в истории
По итогам двухнедельного мирового проката четвёртая часть «Мстителей» собрала 2,189 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Трагедия с SSJ-100 могла произойти из-за удара молнии
Попадание молнии в самолет Superjet-100 привело к отказу автоматики, из-за этого экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета.
Обновлено вчера в 20:19
Политика
Украина получила «чистую» нефть из России
Качественная российская нефть начала поступать с линейно-производственной диспетчерской станции «Мозырь» в систему нефтепроводов «Дружба» в украинском направлении.
Обновлено в 13:33
Политика
Украина запретит въезд в страну иностранцам с георгиевскими лентами
Иностранцам, которые попытаются провезти на территорию Украины запрещенную символику, могут запретить въезд на три года.
Обновлено в 17:26
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено в 16:30
Религия
7 мая православные отметят Радоницу
В этом году Радоница, или как говорят в народе Родительский день, выпал на 7 мая.
Обновлено 04 мая в 06:06
Происшествия
В Петербурге водитель сбил двух пешеходов
Обновлено в 15:08
Политика
«Нафтогаз» пожаловался Еврокомиссии на «Газпром»
Украинская госкомпания "Нафтогаз" подала жалобу на "Газпром" в Европейской комиссии (ЕК), обвинив российскую компанию в недобросовестной конкуренции из-за строительства трубопровода "Северный поток - 2". Об этом в своем фейсбуке написал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Обновлено в 17:22
Происшествия
В Москве проверяют бизнес-центр «Башня-2000» после угрозы минирования
Специалисты приступили к проверке бизнес-центра «Башня-2000» на западе Москвы после угрозы минирования, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 17:23
Происшествия
На Украине грузовик с туристами рухнул с обрыва
ЧП произошло в Ивано-Франковской области. Грузовой автомобиль с 23 туристами сорвался с обрыва и рухнул в реку Черный Черемош.
Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес
Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой
Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.
Обновлено в 07:46
Футбол
Суарес: «Не буду праздновать, если забью на „Энфилде“»
Нападающий "Барселоны" Луис Суарес рассказал, что не будет праздновать гол в ворота "Ливерпуля" на "Энфилде".
Обновлено в 15:49
Происшествия
Авиакатастрофа в Шереметьево унесла жизни 41 человека
Обновлено вчера в 17:27
Футбол
Влашич заявил, что готов остаться в ЦСКА еще на сезон
Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью хорватскому сайту Sportske Novosti рассказал о своих планах на ближайший сезон.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Смерть Ирины Цывиной могли «заказать» в США
Обновлено в 12:33
Общество
Половина россиян заявили о существенном изменении жизни без интернета
Около половины россиян (48%) заявили, что в случае исчезновения интернета их жизнь существенно изменится.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100
Обновлено в 02:50
Экономика
Morgan Stanley сворачивает деятельность в России
"Заявление о прекращении банковской деятельности Morgan Stanley планирует подать в ЦБ в I квартале 2020 г.", - говорится в материале.
Обновлено в 16:55
Происшествия
Отчисленный из МГУ студент сломал руку охраннику и расписал стены
Студент, отчисленный месяц назад с философского факультета МГУ, сломал руку охраннику и написал на стенах факультета оскорбления, рассказал декан Владимир Миронов Агентству "Москва".
Обновлено в 12:52
Кино
Родители звезды «Игры престолов» не разрешают ей смотреть сериал
Пятнадцатилетняя актриса Белла Рамзи в интервью изданию Daily Star сказала, что родители запрещают ей смотреть «Игру престолов», сериал, в котором она играет Лианну Мормонт и который сделал её известной.
Обновлено в 04:00
Происшествия
После авиакатастрофы в Мурманской области объявлен траур
Обновлено вчера в 19:38
Политика
Акцию «Бессмертный полк» запретили в Беларуси и Казахстане
Власти белорусского Витебска и казахстанского города Актобе запретили проводить российскую акцию «Бессмертный полк».
Обновлено в 09:32
Политика
Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве
Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.
Обновлено в 07:18
Кино
Вышел тизер пятой серии восьмого сезона «Игры престолов»
После выхода в эфир четвёртой серии "Игры престолов" на официальном YouTube-канале HBO появился тизер-трейлер пятого эпизода.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Смартфоны Mi A3 и Mi A3 Lite получат процессоры серии Snapdragon 700
Предполагается использование Snapdragon 710 или 712, но не исключено что Mi A3 получит Snapdragon 730.
Обновлено в 04:26