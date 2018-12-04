Происшествия

Кирилл Кокорин: частично раскаиваюсь в содеянном
RT на русском
06:26

Кирилл Кокорин, младший брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, выступил перед судом с речью.
RT на русском06:26

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Кокорин-младший раскаивается лишь частично

Газета.Ru07:51

Следствие настаивает на том, что Кокорин и Мамаев представляют опасность для общества

ТАСС05:39

Кокорин недоволен, что следствие интересуется его гардеробом

Московский Комсомолец06:04

В сети появилось видео из суда с Мамаевым и Кокориным

Брянские новости04:21

Следствие: Кокорин и Мамаев могут продолжить преступную деятельность

РИА Новости05:48

Как изменились Кокорин и Мамаев за два месяца в СИЗО. В четырех фотографиях

Sport24.ru05:15

Судья по делу Кокорина и Мамаева является фигурантом «списка Магнитского»

Sports.ru07:55
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Происшествия

Поехавший в Москву дезертир с автоматом потерялся

Журналисты «Московского комсомольца» дозвонились до сотрудника ведомственной охраны Юрия Петрова, сбежавшего с автоматом АКМ с поста на железнодорожном объекте во Владимирской области.
Обновлено в 07:52
Происшествия

СК прекратил дело против пресс-секретаря Роскомнадзора Ампелонского

Следствие закрыло уголовное дело в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, признав его непричастность к растрате в федеральной службе.
Обновлено в 07:59
Происшествия

При пожаре в приюте в Москве погибли почти 20 животных

На северо-западе Москвы произошел пожар в приюте для бездомных животных на площади 200 кв. м. Об этом сообщается на странице МЧС столицы в Twitter.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Неадекватный мужчина ворвался в редакцию «Московского комсомольца»

Неадекватный мужчина ворвался в московскую редакцию «Московского комсомольца» на улице 1905 года, угрожал начальнику службы безопасности и устроил скандал.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В Эрмитаже у женщины украли миллион рублей

Женщина 1990 года рождения заявила полицейским, что во время экскурсии по Эрмитажу у нее из наплечной сумки вытащили портмоне с банковскими картами, с которых затем оказалось списано более миллиона рублей.
Обновлено в 07:44
Происшествия

Алексея Малобродского госпитализировали в кардиоцентр

Продюсер "Седьмой студии" Алексей Малобродский госпитализирован в кардиоцентр имени А. Л. Мясникова, сообщила РИА Новости его адвокат Ксения Карпинская.
Обновлено в 07:54
Происшествия

У берегов Новой Каледонии произошло новое землетрясение

У берегов Новой Каледонии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,6. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 06:28
Происшествия

Грузовик с 20 тоннами фарша пропал по дороге в Петербург

Грузовик с 20 тоннами куриного фарша пропал во время перевозки груза из Брянской области в Петербург, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 07:49
Происшествия

Открытое горение ликвидировано на складе в Петербурге

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе с бумажной продукцией в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Самолет врезался в автомобиль в аэропорту Киева

Самолет Як-40 врезался в машину, в результате чего она перевернулась на бок. Из-за инцидента пришлось перенести рейс Киев–Одесса.
Обновлено в 07:57
Происшествия

На Камчатке нашли тело ребенка в стиральной машине

Обновлено в 06:22
Происшествия

Житель Ленобласти попал в ДТП с детьми и бросил их в машине

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ДТП произошло на выезде из деревни Валовщина.
Обновлено в 07:53
Происшествия

Муниципальный чиновник в Петербурге арестован по делу о мошенничестве

Заместитель главы администрации муниципального округа «Народный» в Санкт-Петербурге помещен под стражу по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В московском ресторане у женщины украли кольцо за 7,5 миллиона рублей

Неизвестный украл кольцо за 7,5 миллиона рублей у женщины в ресторане в центре Москвы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Мужчина сломал нос 4-х летнему ребенку за разбитый градусник

По версии следствия, обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ударил 4-х летнего ребенка за разбитый градусник.
Обновлено в 07:56
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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