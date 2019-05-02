Футбол

Коке: «Здорово, что „Атлетико“ опережает „Реал“ в примере»Матч ТВ 02:04

«Барселона» провела классный сезон, однако классно, что «Атлетико» опережает «Реал» в примере, — сказал Коке. За три тура до конца чемпионата «матрасники» опережают «Реал» на девять очков.
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Игрок «Атлетико» доволен двухгодичным кризисом «Реала»

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Коке: «Здорово, что „Атлетико“ опережает „Реал“ в примере»

Матч ТВ02:04

Коке: «Здорово, что „Атлетико“ опережает „Реал“ в примере»

Sportbox.RU02:04

Коке: «Здорово, что „Атлетико“ второй год подряд выше „Реала“»

Бомбардир.ру02:38

Коке: «Здорово, что „Атлетико“ второй год подряд выше „Реала“»

Sports.ruвчера в 16:03
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