Политика

Президент России запретил российским авиакомпаниям летать в ГрузиюНовостиВолгограда.ру 02:43

Как сообщает издание «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на пресс-службу Кремля, с 8 июля российские авиакомпании больше не могут осуществлять пассажирские воздушные перевозки на территорию Грузии.
Читать в источнике
Дмитрий Песков
В Грузии должна нормализоваться ситуация и исчезнуть как таковая малейшая угроза для наших граждан перед тем, как это решение может быть пересмотрено президентом.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельRT на русском вчера в 18:29
с чего всё началось
21 июня президент России Владимир Путин подписал
 указ «Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий».
РБКвчера в 16:11

Подробнее о событии

Хидирбегишвили: власти Грузии упустили шанс наладить отношения с Россией

Sputnik Грузия12:20

Путин запретил полеты в Грузию. Как теперь туда добираться

Дождь06:21

Путин ввёл временный запрет на авиаперелёты из России в Грузию

RT на русскомвчера в 18:29

Что нужно знать туристам о запрете авиасообщения с Грузией

Российская газета05:18

Временный запрет на авиасообщение с Грузией. Что нужно знать туристам

ТАССвчера в 16:22

Россия разорвала прямое авиасообщение с Грузией. Что важно знать

РБКвчера в 16:11

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию

РИА Новостивчера в 14:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:47, Вашингтон
Политика

Тюремный срок Марии Бутиной сократили

Тюремной срок россиянки Марии Бутиной, отбывающей наказание в США, сократили на 10 дней.
Обновлено в 12:17
Политика

Кадыров напомнил, что «от Грозного до Тбилиси всего 200 километров»

Обновлено в 07:50
Культура

Изможденная Марина Хлебникова набросилась на Алибасова на шоу Малахова

Обновлено в 09:33
Политика

МИД потребовал обеспечить безопасность российских журналистов в Грузии

МИД России потребовал от грузинских властей обеспечить безопасность журналистов, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Вандалы повредили около 40 могил на кладбище в Удмуртии

Вандалами было осквернено около 40 могил. Уточняется, что воинских захоронений среди повреждённых не было, это обычное деревенское кладбище.
Обновлено в 11:52
Общество

В Минобороны раскрыли потери Советской армии при освобождении Польши

Более 477 тысяч советских военных погибли при освобождении Польши в 1944-1945 годах, рассказал начальник Центрального архива Минобороны Игорь Пермяков в эфире радио "Эхо Москвы".
Обновлено в 12:00
Происшествия

Назван виновный в накачивании Алибасова психотропными веществами

Обновлено в 10:23
Политика

Жители Тбилиси пожаловались на приостановку турпотока из России

Жителей Тбилиси расстроило решение о приостановке турпотока из России.
Обновлено в 02:49
Происшествия

В Москве проверят все аттракционы после инцидента в «Сокольниках»

Обновлено в 10:13
Происшествия

В промзоне в Екатеринбурге локализовали крупный пожар

Инцидент произошёл на улице Труда в Заречном микрорайоне. Огонь вспыхнул в цехе по производству акриловых ванн и затем перекинулся на склад.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено в 11:57
Культура

Машков рассказал о попытках «совместить актера с куклой»

Артист руководит театром Олега Табакова. Сейчас там готовят пьесу, в которой попытаются совместить драматического актера с куклой.
Обновлено в 11:52
Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова.
Обновлено в 09:44
Происшествия

Сергея Пенкина не пустили в самолет

Российского певца Сергея Пенкина не пустили на борт самолета во Внуково, сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на источник в авиакомпании.
Обновлено в 06:59
Здоровье

Число инвалидов с психическими расстройствами в Татарстане увеличилось

Минздрав Татарстана поделился статистикой по психическим заболеваниям. Об этом пишет «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 07:33
Политика

РИА Новости узнало подробности эпизода с запиской, за который стыдно Путину

История с утерянной запиской, о которой президент Владимир Путин рассказал во время прямой линии, произошла в Сыктывкаре в 2010 году.
Обновлено в 12:30
Политика

Трамп заявил о подготовке новых санкций против Ирана

США разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп.
Обновлено в 11:17
Происшествия

На северо-востоке Москвы двух детей изъяли из антисанитарных условий

Обновлено вчера в 14:48
Экономика

После «Прямой линии» к Путину обратились строители Крымского моста

Обновлено в 06:11
Автоспорт

Райкконен, Риккардо и Грожан вызваны к стюардам

Сразу три пилота были вызваны к стюардам по итогам квалификации Гран-при Франции. Все они стали участниками эпизода в начале квалификации.
Обновлено в 11:25
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Дзюба выругался матом на «прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 04:44
Футбол

Футбольный клуб «Спартак» обыграл «Сочи» в товарищеском матче

Московский футбольный клуб "Спартак" победил "Сочи" в товарищеском матче. Встреча, проходившая в Москве, завершилась со счетом 7:1.
Обновлено в 06:10
Армия и оружие

МИД ответил на заявление США об «угрозе российского ядерного удара»

МИД прокомментировал заявления США об "угрозе российского ядерного удара" по американской территории.
Обновлено в 11:15
Происшествия

Лидер группы System of a Down выступил в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 11:57
Хоккей

«Торонто» обменял 39-летнего Марло в «Каролину»

39-летний нападающий Патрик Марло был обменян из "Торонто" в "Каролину", сообщает журналист Эллиотт Фридман в Твиттере.
Обновлено в 12:28
Политика

В Грузии запрет на полеты в страну назвали наказанием

Оппозиционер Бердзенишвили считает, что Путин "наказывает грузинский народ" Один из лидеров грузинской оппозиции Леван Бердзенишвили назвал "попыткой наказать грузинский народ" указ президента России Владимира Путина о запрете полетов пассажирских самолетов в Грузию.
Обновлено в 06:37
Автоспорт

Даниил Квят: Надеюсь, что вся наша подготовка к гонке окупится

Обновлено в 12:19
Происшествия

Швеция объявила в розыск сбежавшего с детьми россиянина

Швеция объявила в международный розыск россиянина Дениса Лисова, который покинул королевство и направился в Польшу с тремя детьми.
Обновлено в 11:58
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГрузииБольше новостей по теме
Главное