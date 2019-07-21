Экономика

Когда ждать взрыва проблемы с кредитами россиян, рассказал ОрешкинГазета.Ru 11:29

Глава МЭР Максим Орешкин заявил, что проблема в экономике РФ из-за закредитованности населения "взорвется" в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью министра радиостанции "Эхо Москвы".
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Орешкин: проблема в экономике из-за закредитованности населения «взорвется» в 2021 году

Проблема в экономике РФ из-за закредитованности населения, по расчетам МЭР, "в любом случае взорвется" в 2021 году. Об этом заявил в интервью радио "Эхо Москвы" министр экономического развития Максим Орешкин.
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