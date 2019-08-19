Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали экспертыГазета.Ru 16:50
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Уточняется, что он будет выражен в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.
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Футбол
Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Футбол
Лихтштайнер стал игроком «Аугсбурга»
«Аугсбург» объявил о переходе защитника Штефана Лихтштайнера. 35-летний швейцарец подписал контракт с немецким клубом на год.
Обновлено в 19:29
Политика
Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.
Обновлено в 07:46
Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
Обновлено в 17:00
Общество
Школам рекомендовали ограничить использование мобильников
Опубликованы рекомендации по использованию мобильных телефонов в школе, подготовленные Роспотребнадзором, Минпросвещения, Рособрнадзором и Российской академией образования.
Обновлено в 02:24
Хоккей
Тренер «Крыльев Советов»: «Многое подчерпнули сегодня из противостояния США и России, это большой опыт»
Главный тренер «Крыльев Советов» Александр Трофимов прокомментировал поражение в товарищеском матче против сборной американской лиги NAHL (1:3). — Очень интересное противостояние США и России.
Обновлено в 20:09
Происшествия
В Москве задержали двух мужчин с пистолетами и в женских париках
Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали в Москве двух мужчин, у которых оказались травматический и сигнальный пистолеты, переделанные под стрельбу боевыми патронами.
Обновлено в 15:02
Наука
Активация гена помогла «разубедить» клетки становиться раковыми
Обновлено в 06:41
Армия и оружие
Спецназ «Вымпел» ЦСН ФСБ празднует день рождения
Официальной датой рождения лучшего диверсионного подразделения мира считается 19 августа 1981 - именно тогда отряд специального назначения «Вымпел» был создан в составе группы «С» (нелегальной разведки) первого главного управления КГБ СССР.
Обновлено в 04:27
Здоровье
Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню
Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней во время схваток.
Обновлено в 19:02
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Макрон высказался о европейском будущем России после встречи с Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги встречи с президентом России Владимиром Путиным, поделился мнением о европейском будущем России.
Обновлено в 19:25
Гаджеты
Создана ОС для смартфонов, которая «на порядок быстрее Android»
«Убийца» Android на базе Android Американская компания Cloudmosa работает над созданием облачной операционной системы Puffin OS, предназначенной для недорогих мобильных устройств в ценовом сегменте до $100.
Обновлено в 08:21
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Авто
Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей
Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.
Обновлено вчера в 09:45
Игры
Геймеры смогут побывать в новосибирском метро благодаря Metro Exodus
Как отметили в компании 4A Games, игроки могут рассчитывать на классический для серии «Метро» сюжетно-ориентированный игровой процесс.
Обновлено в 20:48
Армия и оружие
The National Interest оценил развитие флота России
Американский журнал The National Interest оценил развитие российского флота.
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне в Турции
Двенадцатилетняя россиянка захлебнулась в бассейне на турецком курорте.
Обновлено в 19:46
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Министерство обороны США объявило об испытании крылатой ракеты средней дальности наземного базирования, нарушающей уже не существующий Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 15:34
Спорт
11-кратная чемпионка мира сдала положительный допинг-тест
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Alienware AW510K: низкопрофильная механическая клавиатура с RGB-подсветкой
Клавиатура получила независимую RGB-подсветку кнопок с палитрой из 16,8 млн оттенков.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Технологии
Стало известно о высоком спросе на кнопочные телефоны в России
В России за первые шесть месяцев 2019 года продали около четырех миллионов кнопочных телефонов, сообщают "Известия".
Обновлено в 19:58
Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Космос
Китай запустил в космос новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18
Китай в понедельник вывел на геостационарную переходную орбиту новый телекоммуникационный спутник ChinaSat-18 (ZX-18).
Обновлено в 09:27
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46