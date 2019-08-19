Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали экспертыГазета.Ru 16:50
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Уточняется, что он будет выражен в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.
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Политика
Путин и Макрон завершили переговоры во Франции
Обновлено в 15:38
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
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Происшествия
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В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
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Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников
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Экономика
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Депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал Киев снять продуктовую блокаду Крыма.
Обновлено в 08:19
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Экономика
Эксперты спрогнозировали затраты на развлечения и СМИ в России
Затраты на развлечения и медиа в России в прошлом году выросли в долларовом исчислении на 6,5%, что выше, чем в среднем по миру (4,3%).
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Разработчики выкатили новый трейлер «Need for Speed: Heat»
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Зелимхан Бакаев: «Может, без дыма забили бы больше»
Может нам помог дым, а, может, и без него больше бы забили.
Обновлено в 16:45
Здоровье
Пилатес, яблоки вместо сигарет и безалкогольные корпоративы
Помогут работникам отказаться от курения, по мнению Минздрава, яблоки на тарелках в местах общего пользования, а также зоны для физических упражнений.
Обновлено в 07:29
Здоровье
В больнице Нового Уренгоя выявили нарушение прав инвалидов
Центральная городская больница Нового Уренгоя нарушала права инвалидов при оказании специализированной медицинской помощи.
Обновлено в 08:00
Происшествия
В Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году
Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения Памятник жертвам теракта, произошедшего на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, установлен в понедельник в центре Бостона, передает Associated Press.
Обновлено в 18:27
Авто
«Яндекс» выведет на российские дороги 1000 беспилотников
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Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Футбол
Маркизио пожелал «Зениту» успехов в текущем сезоне
Экс-полузащитник "Зенита" Клаудио Маркизио рассказал о расторжении контракта с петербургским клубом и ходе восстановления после операции на колене, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 14:04
Шоу-бизнес
Дуэйн «Скала» Джонсон женился после 12 лет отношений: счастливые фото
Голливудский актер Дуэйн "Скала" Джонсон удивил поклонников внезапной женитьбой: в его инстаграме появились фотографии с небольшой приватной церемонии с его давней девушкой, певицей армянского происхождения 35-летней Лорен Хашиан.
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Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
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Общество
В Instagram произошел массовый сбой
Сбой в работе Instagram наблюдается сегодня по всему миру, следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 09:08
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05