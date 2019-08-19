Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали экспертыГазета.Ru 16:50

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ. Уточняется, что он будет выражен в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях.
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