Политика
Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в РадеГазета.Ru 01:55
Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne. По его словам, интересы Москвы и Киева не совпадают по многим вопросам.
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Политика
Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Экономика
Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян
Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей
«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ
Обновлено в 03:13
Происшествия
Взрыв произошел на химзаводе в США
Обновлено в 02:39
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Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода
Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Общество
Короля Таиланда официально короновали
Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Авто
Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172
Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия
На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество
В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая
Днем в субботу, 4 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 18–20 градусов при южном ветре.
Обновлено в 03:20
Общество
По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза
Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Политика
В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт
В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:18
Футбол
Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу
Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены
Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
Обновлено вчера в 15:03
Общество
Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ
Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике
Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Кедми раскритиковал план НАТО на случай войны с Россией
Военный эксперт из Израиля Яков Кедми подверг критике план НАТО, выработанный на случай военных действий с Россией.
Обновлено в 00:46
Гаджеты
Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка
Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент
Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.
Обновлено в 02:47
Общество
Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»
Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Политика
Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле
Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»
Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие
Министр обороны Украины удивлен словами Коломойского о гражданской войне в Донбассе
Стоящий во главе Минобороны Украины Степан Полторак оказался удивлен высказываниям Игоря Коломойского, касающимися Донбасса.
Обновлено в 01:06
Футбол
Куртуа останется основным голкипером «Реала»
Ранее Навас уже говорил о том, что собирается покинуть клуб в случае если Куртуа станет основным голкипером.
Обновлено в 03:41
Технологии
Tesla: аккумуляторы для электрокаров скоро будет не из чего делать
Руководство компании Tesla призналось, что в будущем ожидает дефицит меди, никеля и других материалов, из которых изготавливаются аккумуляторы для электромобилей.
Обновлено вчера в 08:11
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном
Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Политика
Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев
В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Авто
Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников
Обновлено в 01:30