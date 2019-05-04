Политика

Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в РадеГазета.Ru 01:55

Украинцы вновь станут "братским народом" для русских тогда, когда согласятся стать вассалами России. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Иван Крулько в эфире телеканала NewsOne. По его словам, интересы Москвы и Киева не совпадают по многим вопросам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Раде назвали условие для возобновления «братских» отношений с Россией

РБК03:36

В Раде выразили истинную суть дружбы русских и украинцев

URA.Ru01:37

Когда украинцы опять станут «братьями» для русских, рассказали в Раде

Газета.Ru01:55

В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»

RT на русском03:02

В Киеве порассуждали о становлении украинцев вассалами России

Lenta.ru01:07

Братство с Россией на Украине назвали вассальной зависимостью

Взгляд.ру00:45

В Раде рассказали, когда украинцы «снова станут братьями» для русских

РИА Новости00:29
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:45, Ашберн
Политика

Трамп согласился с позицией Путина по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил, что его позиция по Венесуэле, согласуется с мнением президента РФ Владимиры Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:25
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

Исследование компании Nielsen о динамике рынка товаров повседневного спроса показало, что в минувшем году более 50% россиян сократили свои расходы на развлечения и покупку одежды.
Обновлено вчера в 10:12
Хоккей

«Каролина» пробилась в финал Восточной конференции НХЛ

Обновлено в 03:13
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в США

Обновлено в 02:39
Шоу-бизнес

Экс-супруг Ани Лорак потерял бизнес после развода

Ходят слухи, что Мурат потерял бизнес из-за Лорак.
Обновлено вчера в 09:07
Общество

Короля Таиланда официально короновали

Состоялась официальная церемония коронации 66-летнего короля Таиланда Махи Ватчиралонгкона (Рамы X), передает Reuters.
Обновлено в 01:24
Авто

Опубликованы фото таинственного внедорожника УАЗ-3172

Журнал «За рулем» напомнил об одной из самых перспективных моделей в истории Ульяновского автозавода – внедорожнике УАЗ-3172.
Обновлено вчера в 12:10
Происшествия

На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды в Москве на 9 Мая

Днем в субботу, 4 мая, будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Воздух прогреется до 18–20 градусов при южном ветре.
Обновлено в 03:20
Общество

По «делу Baring Vostok» назначена главная экспертиза

Следствие назначило экспертизу для оценки сделки, легшей в основу так называемого "дела Baring Vostok", фигурантом которого стал основатель и старший партнер одноименного инвестиционного фонда, американский бизнесмен Майкл Калви, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Обновлено в 03:13
Политика

В ДНР образовались очереди из желающих получить российский паспорт

В ДНР выстроились очереди из желающих получить российские паспорта по упрощенной схеме, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 02:18
Шоу-бизнес

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Футбол

Россиянин Комличенко установил рекорд чемпионата Чехии по футболу

Российский нападающий "Млады Болеслав" Николай Комличенко стал рекордсменом по забитым мячам за один сезон в чемпионате Чехии по футболу.
Обновлено в 01:42
Происшествия

СК возбудил дело после инцидента с ребенком на воздушном шаре в Крыму

Обновлено в 02:01
Экономика

Новые правила снятия наличных с банковских карт

Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены

Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
Обновлено вчера в 15:03
Общество

Суды взыскали с россиян 135 миллиардов рублей долгов за ЖКУ

Долги граждан за ЖКУ, которые пришлось взыскивать через суд, превысили 135 миллиардов рублей.
Обновлено в 03:24
Шоу-бизнес

«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике

Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

Кедми раскритиковал план НАТО на случай войны с Россией

Военный эксперт из Израиля Яков Кедми подверг критике план НАТО, выработанный на случай военных действий с Россией.
Обновлено в 00:46
Гаджеты

Проглоченный наушник Apple AirPods продолжил работать внутри желудка

Житель Тайваня решил провести необычный эксперимент, проверив работоспособность беспроводных наушников AirPods в своем желудке.
Обновлено вчера в 17:08
Политика

Пучдемон обжаловал запрет баллотироваться в Европарламент

Бывший глава каталонского женералитета Карлес Пучдемон, проживающий в настоящее время в Бельгии, обжаловал решение Центральной избирательной комиссии Испании, которая лишила его возможности выставлять свою кандидатуру на выборах в Европарламент 26 мая.
Обновлено в 02:47
Общество

Власти Индии эвакуируют миллион жителей из-за циклона «Фани»

Около миллиона жителей прибрежных деревень эвакуируют власти Индии из-за наступления циклона "Фани".
Обновлено 02 мая в 15:16
Политика

Премьер Канады и лидер Кубы обсудили кризис в Венесуэле

Премьер Канады Джастин Трюдо и председатель Госсовета и Совета министров Кубы Мигель Диас-Канель обсудили кризис в Венесуэле и решение США по подаче исков к Кубе и иностранным компаниям в связи с конфискованной после кубинской революции собственностью, сообщается на официальном сайте премьер-министра.
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия

В Москве загорелось бывшее здание газеты «Известия»

Бывшее здание газеты "Известия" на Пушкинской площади загорелось в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в пятницу.
Обновлено вчера в 17:01
Армия и оружие

Министр обороны Украины удивлен словами Коломойского о гражданской войне в Донбассе

Стоящий во главе Минобороны Украины Степан Полторак оказался удивлен высказываниям Игоря Коломойского, касающимися Донбасса.
Обновлено в 01:06
Футбол

Куртуа останется основным голкипером «Реала»

Ранее Навас уже говорил о том, что собирается покинуть клуб в случае если Куртуа станет основным голкипером.
Обновлено в 03:41
Технологии

Tesla: аккумуляторы для электрокаров скоро будет не из чего делать

Руководство компании Tesla призналось, что в будущем ожидает дефицит меди, никеля и других материалов, из которых изготавливаются аккумуляторы для электромобилей.
Обновлено вчера в 08:11
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном

Новый смартфон Huawei Mate 30 Pro оснастят большим экраном без рамок с диагональю 6,7 дюймов.
Обновлено в 02:04
Политика

Пограничники в Крыму усилили режим работы из-за потока украинцев

В Крыму пограничники перешли на усиленный пропускной режим работы в связи с возросшим в несколько раз пассажирским и транспортным потоком с Украины.
Обновлено в 03:37
Авто

Назван ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей для дачников

Обновлено в 01:30
Как работают Яндекс.Новости?
Главное