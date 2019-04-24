Экономика

Когда обрушится экономика ГерманииГазета.Ru 16:24

Как ожидается, ВВП Германии в 2019 году вырастет всего на 0,5% по сравнению с прежним прогнозом в 1%. О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
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Когда обрушится экономика Германии

Газета.Ru16:24
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Происшествия

В ДТП на Кубани погибли четыре человека

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Футбол

Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством

Обновлено в 15:58
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Армия и оружие

Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне

По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
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Музыка

С Youtube-канала шоу «Голос. Дети» удалены финальные выступления Микеллы Абрамовой и итоги голосования

Обновлено в 13:58
Политика

Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта

«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Происшествия

Во Владикавказе прекратили работу все цеха завода «Электроцинк»

Обновлено в 10:00
Экономика

Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы

Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Единоборства

Дэниэл Джейкобс провалил взвешивание в день боя

Напомним, что десятифунтовый лимит набора предусмотрен также правилами IBF, и в 2017 году Джейкобс перед поединком против Геннадия Головкина отказался претендовать на пояс этой организации, чтобы не проходить взвешивание в день боя (по признанию самого Джейкобса он вышел в тот день на ринг с весом около 82-84 кг).
Обновлено в 16:10
Игры

Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch

Обновлено в 09:39
Футбол

Панов: «Я не буду поздравлять „Зенит“»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком «Спартака», прокомментировал чемпионство петербургской команды.
Обновлено в 14:46
Здоровье

6 проблем с ушами, которые могут сигналить об опасных болезнях

Ученые из Японии установили: появление влажной и липкой ушной серы может сигналить о начавшемся развитии такого опасного заболевания, как рак груди.
Обновлено в 11:07
Авто

Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway

Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
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Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом»

Вратарь Даниил Тарасов заключил трехлетний контракт новичка с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:34
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Футбол

«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Хоккей

Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией

В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Технологии

В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина

Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие

Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране

Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан.
Обновлено в 14:07
Футбол

«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»

«Интер» поделил очки с «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:24
Здоровье

Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы

Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Футбол

Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его

Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
Обновлено в 16:23
Экономика

В Центробанке Эстонии остался один слиток золота

Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Экономика

Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз

Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие

Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции

США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
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Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
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В Венесуэле разбился военный вертолет

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Немецкий политик
Немецкий политик, федеральный министр экономики и энергетики.
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