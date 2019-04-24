Экономика
Когда обрушится экономика ГерманииГазета.Ru 16:24
Как ожидается, ВВП Германии в 2019 году вырастет всего на 0,5% по сравнению с прежним прогнозом в 1%. О катастрофическом падении сообщил министр экономики Германии Петер Альтмайер.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:39, Ашберн
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли четыре человека
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Футбол
Виллаш-Боаш на русском языке поздравил «Зенит» с чемпионством
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Российские военные сообщили об объединении боевиков в Идлибской зоне
По данным российского Генштаба, боевики "ан-Нусры"* контролируют около 99 процентов Идлибской зоны деэскалации.
Обновлено в 15:03
Музыка
С Youtube-канала шоу «Голос. Дети» удалены финальные выступления Микеллы Абрамовой и итоги голосования
Обновлено в 13:58
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Жители ДНР выстроились в очередь для получения российского паспорта
«ФедералПресс» ранее писал, что президент России Владимир Путин 24 апреля подписал указ о предоставлении жителям ДНР и ЛНР российского гражданства в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 02:52
Экономика
Путин поручил правительству ввести налоговый вычет на спортзалы
Кабмин должен установить предельный размер социального вычета по налогу на доходы физических лиц за физкультурно-оздоровительные услуги, говорится перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:42
Единоборства
Дэниэл Джейкобс провалил взвешивание в день боя
Напомним, что десятифунтовый лимит набора предусмотрен также правилами IBF, и в 2017 году Джейкобс перед поединком против Геннадия Головкина отказался претендовать на пояс этой организации, чтобы не проходить взвешивание в день боя (по признанию самого Джейкобса он вышел в тот день на ринг с весом около 82-84 кг).
Обновлено в 16:10
Игры
Blizzard намерена масштабно расширять вселенную Overwatch
Обновлено в 09:39
Футбол
Панов: «Я не буду поздравлять „Зенит“»
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, который после завершения игровой карьеры стал активным болельщиком «Спартака», прокомментировал чемпионство петербургской команды.
Обновлено в 14:46
Здоровье
6 проблем с ушами, которые могут сигналить об опасных болезнях
Ученые из Японии установили: появление влажной и липкой ушной серы может сигналить о начавшемся развитии такого опасного заболевания, как рак груди.
Обновлено в 11:07
Авто
Основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway
Были названы основные преимущества и недостатки Renault Logan Stepway.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Даниил Тарасов подписал контракт новичка с «Коламбусом»
Вратарь Даниил Тарасов заключил трехлетний контракт новичка с "Коламбус Блю Джекетс", сообщается на сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:34
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Вторая ночная репетиция парада Победы прошла в Москве
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
Обновлено в 16:20
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Хоккей
Гол Овечкина не спас Россию от поражения в матче с Финляндией
В концовке Александр Овечкин при игре в шесть полевых смог отыграть один гол. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 10:31
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Технологии
В облачную платформу Alibaba Cloud попали личные данные жителей Пекина
Фото: iStock Эксперт по кибербезопасности Джон Ветингтон обнаружил базу данных жителей Пекина в облачной платформе Alibaba Cloud.
Обновлено в 12:53
Армия и оружие
Силы безопасности Туниса раскрыли планы совершения терактов в стране
Силы безопасности Туниса сумели раскрыть планы террористов по совершению атак на территории республики в период священного месяца Рамадан.
Обновлено в 14:07
Футбол
«Интер» сыграл вничью с «Удинезе»
«Интер» поделил очки с «Удинезе» в матче 35-го тура чемпионата Италии.
Обновлено в 16:24
Здоровье
Россияне не могут покинуть Монголию из-за карантина после случаев чумы
Семнадцать российских туристов не могут покинуть провинцию Баян-Улгий на западе Монголии, после того как там ввели карантин из-за случаев чумы.
Обновлено в 09:16
Футбол
Отец Дзюбы: Артём шёл к чемпионскому титулу очень долго и заслужил его
Артём шёл к этому титулу очень долго и заслужил его. Лучшее подтверждение — чемпионская медаль.
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Экономика
В Центробанке Эстонии остался один слиток золота
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Экономика
Экспорт по-черному: поставки осетровой икры за рубеж вырастут в 5 раз
Экспорт черной икры из России должен вырасти к концу 2024 года в пять раз –– до 38 т, планирует Росрыболовство.
Обновлено вчера в 17:02
Армия и оружие
Турецкая газета объяснила страх США перед российскими С-400 в Турции
США опасаются того, что Турция станет вести более самостоятельную и активную политику на Ближнем Востоке, когда получит российские комплексы противовоздушной обороны С-400.
Обновлено вчера в 21:29
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56