Армия и оружие
Российская газетаКоалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе
Американские военные подтвердили, что в субботу западная коалиция в Сирии нанесла удар по позициям боевиков, связанных с "Аль-Каидой" (террористическая группировка запрещена в РФ), это произошло в окрестностях города Идлиб, вокруг которого сформирована одна из зон деэскалации, где с 31 августа был введен режим прекращения огня.
Читать в источнике
Оценить19
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские военные атаковали позиции пособников группировки «Аль-Каида» в Сирии
Говорит Москвавчера в 12:26
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:22, Вашингтон
Футбол
Алекс Крал перешел в «Спартак» из «Славии»
Газета.Ru 06:31
Политика
Президент Германии извинился перед поляками
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.
Lenta.ru 05:12
Происшествия
В Брянске умер избитый полицейским подросток
В Брянске скончался 17-летний подросток, которого в августе избил майор полиции Денис Терехов.
РБК 08:18
Политика
Зеленский рассказал о главном достижении на посту президента Украины
Сам разговор с российским президентом Зеленский назвал самым сложным моментом за время пребывания в должности.
РИА Новости 07:50
Происшествия
Рогозин предложил обозначать провода ЛЭП цветными шарами
Коммерсантъ 06:21
Хоккей
ЦСКА и «Авангард» объявили составы на матч за Кубок открытия
ЦСКА и «Авангард» в официальных «твиттерах» объявили составы на матч Кубка открытия, который состоится сегодня, 1 сентября, в Москве.
Чемпионат 07:40
Политика
Зеленский обсудил с лидером Литвы урегулирование конфликта в Донбассе
Президенты Украины и Литвы Владимир Зеленский и Гитанас Науседа в ходе переговоров в Варшаве в рамках мероприятий к 80-й годовщине начала Второй мировой войны обсудили урегулирование в Донбассе и реформы Киева в контексте евроинтеграции.
RT на русском 07:58
Единоборства
Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла
В столице Великобритании только что завершился вечер профессионального бокса, в главном поединке которого Василий Ломаченко защитил чемпионские пояса WBA и WВО в легком весе и завоевал вакантный пояс WBC, одержав победу над Люком Кэмпбеллом.
Allboxing.ru вчера в 18:44
Армия и оружие
Наблюдатели ОБСЕ и представители ДНР попали под обстрел
Сотрудники Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ и оперативная группа представительства самопровозглашенный Донецкой народной республики (ДНР) попали под обстрел, сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на руководителя представительства ДНР Руслана Якубова.
Коммерсантъ 08:03
Экономика
Компания «Нефтеперевалка» из дела о «грязной» нефти сменила владельца
ООО "Нефтеперевалка", фигурировавшее в деле о загрязнении нефтепровода "Дружба" весной этого года, сменило владельца.
ТАСС вчера в 11:02
Общество
Папа римский Франциск застрял в лифте и опоздал на мессу
Говорит Москва 07:59
Происшествия
В Калмыкии ребенок умер от отравления ядохимикатами
В Калмыкии в селе Яшалта трое детей отравились ядохимикатами. Один ребенок 2018 года рождения скончался.
Российская газета 07:25
Происшествия
При стрельбе в американской Одессе пострадали 20 человек
РБК вчера в 17:58
Футбол
Лысцов перешёл из «Бенфики» в «Крылья Советов»
Как сообщает A Bola, Лысцов уже покинул «Бенфику», подписав контракт с самарскими «Крыльями Советов».
Metaratings 07:18
Футбол
Защитник «Челси» Зума подвергся оскорблениям по расовому признаку
Защитник лондонского «Челси» Курт Зума подвергся серьезным оскорблениям после матча 4-го тура АПЛ с «Шеффилдом» (2:2). Французского защитника оскорбляли в социальных на сетях по расовому признаку.
Матч ТВ 07:38
Политика
Лавров заявил о сохранении договоренностей РФ и Турции по Идлибу
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что договоренности России и Турции по сирийскому Идлибу сохраняются, президенты Владимир Путин и Реджеп Эрдоган согласовали стратегию их выполнения.
Политическая Экспертиза 07:54
Футбол
Каррера вернётся в Москву 12 сентября
Евро-футбол.ру 06:31
Происшествия
В Беслане почтят память жертв теракта
На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс 04:27
Политика
Трамп отказался от визита в Польшу
VSE42 Новости 29 августа в 20:48
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.
Вести.Ru вчера в 13:20
Политика
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Политика
Захарова ответила на отказ Польши приглашать Россию на годовщину войны
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала решение Польши не приглашать Россию на мероприятия по случаю годовщины начала Второй мировой войны, назвав положение Варшавы глупым.
РИА Новости 07:35
Общество
Воссоединение в Венеции: Моника Беллуччи и Венсан Кассель появились вместе на фотоколле фильма «Необратимость»
На Венецианском кинофестивале прошел фотоколл, посвященный специальному показу перемонтированной версии знаменитого фильма провокационного режиссера Гаспара Ноэ «Необратимость», в котором Моника Беллуччи и Венсан Кассель снялись вместе в 2002 году.
WMJ.ru вчера в 11:27
Общество
Минтруд назвал число работающих пенсионеров
В настоящее время в России число занятых людей старше трудоспособного возраста составляет 7,3 млн человек.
РБК 03:17
Экономика
Bloomberg: Швеция задумалась о новом налоге из-за России
Шведское правительство планирует ввести новый налог из-за роста напряженности в отношениях с российской стороной.
Газета.Ru 03:00
Общество
Около 150 тыс. человек посетили площадки фестиваля «PRO лето» в Москве
Порядка 150 тыс. человек посетили две площадки фестиваля "PRO лето" 31 августа в Москве.
ТАСС 08:07
Политика
Меркель рассказала о своих планах после ухода из политики
Страна Советов on-line 02:54
Происшествия
В Башкирии арестовали мать, обвиняемую в убийстве годовалого сына
Российская газета 06:05
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил причины отказа от Lada Vesta в кузове хэтчбек
Руководство «АвтоВАЗа» раскрыло причины, по которым было принято решение об отказе от запуска серийного выпуска модели Lada Vesta в кузове «хэтчбек».
SpeedMe 02:35