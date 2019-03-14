Американские военные подтвердили, что в субботу западная коалиция в Сирии нанесла удар по позициям боевиков, связанных с "Аль-Каидой" (террористическая группировка запрещена в РФ), это произошло в окрестностях города Идлиб, вокруг которого сформирована одна из зон деэскалации, где с 31 августа был введен режим прекращения огня.

Коалиция во главе с США нанесла удар по террористам в Идлибе

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