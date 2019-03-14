Армия и оружие
ИзвестияКоалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба. По некоторым данным, в момент удара в штабе мог находиться главарь «Джебхат ан-Нусры» (также запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани.
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Американские военные атаковали позиции пособников группировки «Аль-Каида» в Сирии
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
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В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
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