Армия и оружие

ИзвестияИзвестияКоалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба. По некоторым данным, в момент удара в штабе мог находиться главарь «Джебхат ан-Нусры» (также запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани.
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Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

РЕН ТВвчера в 21:32

Американские военные атаковали позиции пособников группировки «Аль-Каида» в Сирии

Говорит Москвавчера в 12:26

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Lenta.ruвчера в 13:14

США нанесли удар по позициям террористов в районе Идлиба

ТАССвчера в 13:43

США заявили о нанесении удара по позициям «Аль-Каиды» возле Идлиба

RT на русскомвчера в 12:38

Военные США нанесли удар по объекту террористов в Сирии

РБКвчера в 17:25

США нанесли удар по позиции боевиков в районе Идлиба

News.ruвчера в 12:52
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:47, Вашингтон
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РИА Новости вчера в 19:42
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По информации официального представителя кабмина Штеффена Зайберта, стороны обсудили вопрос подготовки к саммиту в «нормандском формате», в котором примут участие Германия, Франция, Россия и Украина.
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В сентябре Овнам следует опасаться непредвиденных расходов.
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Тело скончавшейся в Турции девочки отправили в Россию

Тело скончавшейся после инцидента в бассейне турецкого отеля российской девочки отправили регулярным рейсом из Антальи в Санкт-Петербург.
RT на русском вчера в 23:41
Политика

Зеленский анонсировал «громкую историю» про партию Медведчука

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«Водка лечит…» - народные мифы, которые убивают печень

Еще одним мифом «лечения» печени является миф о голодании.
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Баскетбол

Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией

Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.
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15 лет назад группа террористов захватила школу в Беслане

Эхо Москвы вчера в 23:24
Футбол

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У гостей отличился Мартин Брайтвайт. У «Бетиса», одержавшего первую викторию в чемпионате, теперь три очка.
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Председательство в Совете Безопасности ООН перешло на месяц к России.
Lenta.ru вчера в 20:04
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По словам очевидцев, водитель «ВАЗ» получил легкие травмы. Ранее GazetaSPb сообщала, что в ДТП на а/д «Кола» пострадали женщина и ребенок.
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Польша обвинила Россию в несоответствии «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк в интервью изданию Radio Maryja рассказал о том, почему Россию не пригласили на мероприятия, посвященные 80-летию начала Второй мировой войны.
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Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
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Шоу-бизнес

52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике

На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
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Какие слухи о Банке России - выдумки?

Глава ЦБ назначается на 5 лет и может работать три срока подряд.
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Авто

Хардкорный 720S от McLaren готовится заменить 675LT

После недавнего шпионского видео новая версия McLaren 720S с длинным хвостом в виде прототипа вновь попалась во время тестов.
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Происшествия

В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией

В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
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Вертолет упал в реку в Подмосковье

Небольшой вертолет, который рухнул в реку Клязьма, затонул в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
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В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве

Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
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AMD бросила мечтать о 5 ГГц, чем очень развеселила Intel

Рассказывая о преимуществах процессоров Ryzen семейства PRO, которые устанавливаются в готовые ПК для корпоративного применения, AMD допустила появление на иллюстративной анимации частоты 5 ГГц, к которой приближалась воображаемая стрелка измерительного прибора.
3DNews вчера в 04:45
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Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки

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Президентское кадетское училище открылось в Кемерово

Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
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«Ростов» победил «Локомотив» и вышел на первое место

В матче восьмого тура чемпионата России «Ростов» на выезде переиграл московский «Локомотив» со счётом 2:1. Благодаря этой победе «желто-синие» смогли временно возглавить турнирную таблицу РПЛ.
Свободная Пресса вчера в 11:45
Армия и оружие

Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей

Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
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Космонавты лишатся «гагаринской традиции» из-за нового скафандра

В конструкции нового скафандра «Сокол-М», впервые представленного на авиасалоне МАКС-2019, не предусмотрена ширинка, из-за чего космонавты не смогут соблюсти традицию, введенную еще со времен Юрия Гагарина.
РБК 29 августа в 09:28
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