Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба. По некоторым данным, в момент удара в штабе мог находиться главарь «Джебхат ан-Нусры» (также запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани.

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

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