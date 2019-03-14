Армия и оружие
ИзвестияКоалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Атака была нанесена по штабу запрещенной в России экстремистской группировки «Хорас ад-Дин», расположенной к северу от Идлиба. По некоторым данным, в момент удара в штабе мог находиться главарь «Джебхат ан-Нусры» (также запрещена в России) Мухаммад аль-Джулани.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Американские военные атаковали позиции пособников группировки «Аль-Каида» в Сирии
Говорит Москвавчера в 12:26
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачева в стильном платье спела дуэтом с Вайкуле на празднике друга
Примадонна решила спеть для именинника и его друзей.
Телепрограмма вчера в 06:00
Происшествия
Гонщик «Формулы-2» Юбер погиб в результате аварии на гонке в Бельгии
Гонщик команды Arden француз Антуан Юбер скончался в результате аварии на первой гонке Гран-при Бельгии «Формулы-2».
RT на русском вчера в 13:08
Происшествия
В Башкирии мать пропавшего годовалого сына призналась в его убийстве
Следственные органы Башкирии задержали по подозрению в убийстве 28-летнюю мать найденного мертвым младенца, сообщили в СУ СК России по региону.
РИА Новости вчера в 06:14
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.
Российская газета вчера в 22:23
Происшествия
В Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала с 16-го этажа и осталась жива
Сегодня утром, 1 сентября, в Екатеринбурге 16-летняя девушка выпала из окна 16-го этажа на Ботанике и осталась жива.
Уральский меридиан 01:59
Единоборства
Поветкин победил Фьюри единогласным решением судей
Российская газета вчера в 17:46
Происшествия
В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией
В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.
Газета.Ru вчера в 23:57
Происшествия
Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе
Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.
Интерфакс вчера в 19:25
Общество
Правила призыва в армию изменились в России
Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.
Известия 03:02
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Происшествия
В центре Москвы задержали редактора телеграм-канала Аvtozak Live
В центре Москвы задержали редактора телеграм-канала Аvtozak Live после того, как тот сделал замечание полицейским насчет парковки в пешеходной зоне.
Эхо Москвы 03:31
Политика
Зеленский заявил о необходимости принять закон о правах нацменьшинств
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 31 августа, заявил о необходимости принять закон о правах национальных меньшинств в стране.
Известия вчера в 14:45
Армия и оружие
Украинский военный ООС погиб в Донбассе
Украинский военный погиб в Донбассе, сообщили на странице Объединенных сил в Facebook.
РЕН ТВ 30 августа в 13:10
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Армия и оружие
Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео
Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.
Российская газета вчера в 07:44
Футбол
Мане взбесился из-за действий Салаха в матче с «Бернли»
На 85-й минуте главный тренер ливерпульцев Юрген Клопп заменил Мане, и тот начал высказывать претензии Салаху, активно жестикулируя на скамейке запасных.
Матч ТВ 02:20
Происшествия
В центре Москвы загорелся автобус
Пожар произошел в пустом автобусе на Тверской улице в центре Москвы, пострадавших нет, сообщается на сайте управления МЧС по Москве.
РИА Новости вчера в 14:00
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Общество
В России работают 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста
"За последние пять лет доля лиц старше трудоспособного возраста в численности занятых выросла с 8,5 % до 9,6 %. Сейчас в России занято 7,3 миллиона человек старше трудоспособного возраста", - заявил Топилин, уточнив также, что в России "работают более 95% экономически активного населения".
РИА Новости 01:31
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 30 августа в 01:32
Происшествия
Тело погибшей в Турции российской девочки доставили в Петербург
Тело девочки из Санкт-Петербурга, которая умерла после несчастного случая в турецком отеле в Антальи, доставили в Россию.
ТАСС 01:28
Космос
На МКС из-за роста уровня кислорода сработала сирена
На МКС сработала аварийная сирена. Причина кроется в росте уровня кислорода.
Актуальные Новости 29 августа в 09:42
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Космос
У «горячего Юпитера» выявили вулканическую экзолуну
МИР 24 30 августа в 05:03
Наука
ИИ помогает изучать состояние произведений искусства
Рентгеновские изображения являются ценным инструментом для изучения и восстановления картин, поскольку они могут помочь установить состояние произведения и дать представление о технике художника, отметили исследователи.
Хайтек вчера в 13:45
Шоу-бизнес
52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике
На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.
StarHit.ru вчера в 12:01