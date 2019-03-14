Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США. Боевики были причастны к нападению, угрожающему гражданам США и партнерам страны.

Коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе

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