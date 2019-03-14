Армия и оружие
РЕН ТВКоалиция во главе с США нанесла ракетный удар по террористам в Идлибе
Западная коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по штабу лидеров террористов "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Идлибе, пишет Reuters со ссылкой Центральное командование США. Боевики были причастны к нападению, угрожающему гражданам США и партнерам страны.
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Американские военные атаковали позиции пособников группировки «Аль-Каида» в Сирии
Говорит Москвавчера в 12:26
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Общество
В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции
Вести.Ru вчера в 11:38
Политика
Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом
Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.
Российская газета вчера в 11:29
Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой
Представителей России не пригласили на мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».
РБК 00:35
Происшествия
В Беслане проходит вахта памяти по жертвам теракта в школе № 1
Сегодня утром тысячи людей собрались в бесланской школе №1, чтобы почтить память погибших в результате теракта 1 сентября 2004 года детей, учителей и спецназовцев.
Российская газета 04:12
Армия и оружие
В академии ВСУ молодых курсантов приветствовали песней об Иисусе от Depeche Mode
Военное обозрение 03:26
Единоборства
Поветкин победил Фьюри и получил пояс чемпиона WBA
В бою, по итогам которого Поветкину достался пояс интернационального чемпиона WBA, соперникам пришлось провести на ринге все 12 раундов.
РБК вчера в 17:24
Армия и оружие
Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей
Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
Газета.Ru вчера в 23:18
Политика
Грузия отказалась убрать блокпост от границы с Южной Осетией
На встрече в формате Механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) 29 августа делегация Южной Осетии выдвинула условие убрать блокпост к утру 30 августа, пригрозив принять "законные меры" по обеспечению безопасности границы и местных жителей.
Кавказский узел 30 августа в 20:59
Общество
Володин поздравил ВГИК со столетним юбилеем
Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин поздравил Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова со столетним юбилеем, подчеркнув, что сегодня ВГИК - ведущий киновуз России.
РИА Новости 03:18
Происшествия
Момент убийства одесского стрелка сняли на видео
Жертвами бойни стали пять человек, еще 21 получил ранения, уточняет CBS7. Ликвидацию убийцы сняли на видео.
Вести.Ru 03:43
Армия и оружие
США ударили по Идлибу в нарушение всех договоренностей
Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии проинформировал о том, что американская сторона нарушила существующие договоренности в Сирии и нанесла удар по Идлибу, не поставив в известность о своих намерениях Россию и Турцию.
Газета.Ru 04:52
Гаджеты
Xiaomi Mi 9S станет самым дешевым смартфоном с поддержкой 5G
UfaTime.ru вчера в 04:54
Политика
США ввели очередную серию пошлин на китайские товары
Агентство Associated Press подчеркивает, что теперь пошлины распространяются уже более чем на две трети привозимых из Китая в США товаров массового потребления.
Интерфакс 03:54
Происшествия
В Лионе неизвестные напали с ножом и шампуром на прохожих
Злоумышленник, вооруженный ножом и шампуром для мяса, убил одного и ранил девятерых человек. Ранее сообщалось о двоих нападавших.
Коммерсантъ вчера в 13:17
Политика
Меркель рассказала о планах после ухода с поста канцлера
Ангела Меркель рассказала, чем планирует заняться после того, как покинет пост канцлера Германии.
Российская газета вчера в 22:23
Происшествия
Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии
Вести.Ru вчера в 13:20
Происшествия
В Петербурге два ребенка выпали из окон
31 августа два ребенка выпали из окон.
Телеканал Санкт-Петербург 04:09
Политика
Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов
Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.
Аргументы и Факты 00:44
Политика
Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку
Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС вчера в 16:14
Происшествия
В Армении мать заподозрили в убийстве найденного на свалке младенца
В Армении мать младенца, тело которого нашли на свалке в Гюмри, заподозрили в убийстве ребенка, сообщили 1 сентября в пресс-службе генеральной прокуратуры республики.
REGNUM 04:10
Политика
В России вступили в силу поправки в правила призыва в армию
С 1 сентября россияне, у которых есть право на отсрочку или освобождение от военной службы по призыву, могут добровольно от него отказаться.
РИА Новости 03:06
Здоровье
Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована
Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС вчера в 07:05
Армия и оружие
В Рособоронэкспорте рассказали об итогах переговоров на МАКС-2019
"В рамках Международного авиационно-космического салона МАКС-2019 специалисты Рособоронэкспорта провели свыше 200 предконтрактных переговоров, консультаций и технических презентаций для иностранных делегаций, по результатам которых ожидается пополнение портфеля заказов компании на несколько миллиардов долларов", - говорится в сообщении.
РИА Новости 03:53
Политика
Зеленский назвал самый сложный момент на посту президента
Как заявил Зеленский в интервью телеканалу «1+1», этим моментом был второй разговор с президентом России Владимиром Путиным после гибели четырёх украинских военных в Донбассе.
RT на русском вчера в 16:38
Происшествия
В Башкирии арестована женщина, сознавшаяся в убийстве своего ребенка
Как считает следствие, ребенка убила его мать и закопала тело. Она была задержана и созналась в убийстве.
Интерфакс - Россия 05:20
Общество
Президентское кадетское училище открылось в Кемерово
Первая очередь президентского кадетского училища на 360 мест открылась в Кузбассе, в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь Минобороны Николай Панков и губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:05
Общество
Минтруд посчитал число работающих пенсионеров в России
Российский министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что в настоящее время в стране находятся на пенсии и работают 7,3 миллиона человек.
Газета.Ru 04:19